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Без света: когда возобновят подачу электроэнергии в Одессе

28 июня 2023 10:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Без света: когда возобновят подачу электроэнергии в Одессе
Специалисты ремонтируют электрооборудование. Фото: ДТЭК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 28 июня, в части Одессы будет отсутствовать электроснабжение. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 17:00

  • Александра Невского ул.,
  • Черниговская ул.

Где не будет света до 18:00

  • Аркадиевский пер.,
  • Леваневского ул.,
  • Леваневского пер.,
  • Леваневского тупик,
  • Хуторская ул.

Где не будет света до 19:00

  • Железнодорожный пер. 25, 25А, 27, 29,
  • Фонтанская дорога ул., 53, 55, 55/1, 55А, 55А корп.1, 55В, 55В корп.1, 55Г, 55Д, 55Ж, 57, 57А,
  • Академика Филатова, ул. 23А, 25, 27,
  • Геологическая ул.
  • Степная ул.,
  • Николаевская ул. (возможно отключение до 20.00).

Напомним, ДТЭК Одесские электросети обязались помогать жильцам проблемных многоквартирных домов перейти на тариф для населения. Особое внимание уделяется зданиям, не выполняющим условия законодательства о присоединении к электросетям. В настоящее время существует три пути урегулирования таких ситуаций.

Кроме того, в Одессе напоминают местным жителям о важности рационального потребления электроэнергии во время пиковых часов. В Украине продолжается ремонтная кампания на электростанциях, направленная на подготовку к будущему отопительному сезону.

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