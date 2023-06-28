Без света: когда возобновят подачу электроэнергии в Одессе
Сегодня, 28 июня, в части Одессы будет отсутствовать электроснабжение. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Где не будет света до 17:00
- Александра Невского ул.,
- Черниговская ул.
Где не будет света до 18:00
- Аркадиевский пер.,
- Леваневского ул.,
- Леваневского пер.,
- Леваневского тупик,
- Хуторская ул.
Где не будет света до 19:00
- Железнодорожный пер. 25, 25А, 27, 29,
- Фонтанская дорога ул., 53, 55, 55/1, 55А, 55А корп.1, 55В, 55В корп.1, 55Г, 55Д, 55Ж, 57, 57А,
- Академика Филатова, ул. 23А, 25, 27,
- Геологическая ул.
- Степная ул.,
- Николаевская ул. (возможно отключение до 20.00).
Напомним, ДТЭК Одесские электросети обязались помогать жильцам проблемных многоквартирных домов перейти на тариф для населения. Особое внимание уделяется зданиям, не выполняющим условия законодательства о присоединении к электросетям. В настоящее время существует три пути урегулирования таких ситуаций.
Кроме того, в Одессе напоминают местным жителям о важности рационального потребления электроэнергии во время пиковых часов. В Украине продолжается ремонтная кампания на электростанциях, направленная на подготовку к будущему отопительному сезону.