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Одеським ОСББ пояснили, як перейти на тариф для населення

24 травня 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеським ОСББ пояснили, як перейти на тариф для населення
Генеральний директор ДТЕК Одеські електромережі Дмитро Григор’єв. Фото: ДТЕК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

ДТЕК Одеські електромережі взяли на себе зобов'язання допомагати мешканцям проблемних багатоквартирних будинків перейти на тариф для населення. Особлива увага приділяється будівлям, які не виконують умови законодавства щодо приєднання до електромереж. Наразі існує три шляхи врегулювання таких ситуацій.

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

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Ситуація в Одесі щодо заселених багатоквартирних будинків, які протягом багатьох років були приєднані до електромереж як будівельні майданчики, має негативний вплив на якість електропостачання мешканців та їх можливість сплачувати електроенергію за побутовим тарифом. Головною причиною цих проблем є невиконання забудовниками умов приєднання до мереж згідно з вимогами законодавства.

Наразі існують три можливих шляхи вирішення таких ситуацій згідно з правовим полем:

  1. Замовник або ОСББ/УК має виконати необхідні технічні умови для отримання постійного приєднання та безперебійного електропостачання.
  2. Замовник або ОСББ/УК можуть скористатися тимчасовим порядком приєднання за спрощеною процедурою, який гарантує постанова НКРЕКП №352.
  3. Забудовник, ОСББ або уповноважена організація, що представляє мешканців будинку, може укласти тимчасовий договір про надання послуги з розподілу електроенергії відповідно до Постанови НКРЕКП №1340, що дозволяє користуватися побутовим тарифом. Проте цей договір діє лише під час воєнного стану та на рік після його закінчення. Якщо технічні умови не будуть виконані, договори з мешканцями будинку будуть скасовані.

"За останні 4 роки нам вже вдалося врегулювати питання для 28 житлових комплексів завдяки спільним зусиллями ДТЕК, місцевої влади та мешканців будинків. Варіанти розв'язання проблеми є і ми для кожного ЖК індивідуально обговорюємо оптимальний спосіб виконання умов згідно з законодавством для переходу на тариф для населення", — зазначив генеральний директор ДТЕК Одеські електромережі Дмитро Григор’єв.

Для розв'язання всіх питань ОСББ та керуючих компаній рекомендується звертатися безпосередньо до компанії шляхом офіційного листа на електронну адресу [email protected] Фахівці компанії нададуть зворотний зв'язок та допоможуть з подальшими діями, а при необхідності організують зустріч з відповідальними співробітниками.

Нагадаємо, шість разів електросистему Одещини довелось підіймати з нуля. Десятки обстрілів, погодинні відключення та блекаути. Ця зима дійсно була надважкою, втім її вдалось пережити. Про те, з якими складнощами стикнулись енергетики, Новини.LIVE дізнались від генерального директора ДТЕК Одеські електромережі Дмитра Григорʼєва.

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