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Електрики обговорили шляхи під'єднання одеських ОСББ до електромереж

12 травня 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Електрики обговорили шляхи під'єднання одеських ОСББ до електромереж
Нарада керівництва ДТЕК та представників ОСББ. Фото: ДТЕК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі відбулась зустріч з представниками ОСББ, які мають складнощі з приєднанням до електромереж. На нараді було обговорено шляхи розв'язання цієї проблеми в рамках чинних регуляторних актів.

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

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Упродовж тривалого часу в Україні діяло законодавство в галузі будівництва, яке дозволяло нечесним забудовникам заселяти житлові будинки без належного приєднання до електромереж. Це призводило до того, що мешканці сплачували промисловий тариф за електроенергію. В Одесі проблема приєднання до електромереж триває вже понад 10 років для ряду багатоквартирних будинків.

На сьогодні існує три шляхи врегулювання цієї проблеми приєднання: 

  • Виконати технічні умови, щоб отримати приєднання за постійною схемою живлення та отримувати безперебійне електропостачання з класом надійності, який відповідає житловому будинку.
  • Скористатись тимчасовим порядком приєднання — дає змогу за спрощеною процедурою отримати приєднання до електромереж.
  • Укласти тимчасовий договір про надання послуги з розподілу електричної енергії відповідно до Постанови НКРЕКПУ №1340. Це дає змогу користуватись побутовим тарифом, однак він діє тільки на період воєнного стану і рік після його закінчення. Якщо не виконати технічні умови — договори з мешканцями будинку будуть знову розірвані.

"Кожен з цих варіантів має свої переваги та обмеження. Ми запрошуємо представників ОСББ, що мають будь-які проблеми чи питання, пов’язані з електропостачанням, звертатись до нас з офіційним листом. Наші фахівці нададуть зворотний зв'язок щодо подальших дій", — йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, шість разів електросистему Одещини довелось підіймати з нуля. Десятки обстрілів, погодинні відключення та блекаути. Ця зима дійсно була надважкою, втім її вдалось пережити. Про те, з якими складнощами стикнулись енергетики, Новини.LIVE дізнались від генерального директора ДТЕК Одеські електромережі Дмитра Григорʼєва.

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