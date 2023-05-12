Электрики обсудили пути подключения одесских ОСМД к электросетям

Совещание руководства ДТЭК и представителей ОСМД. Фото: ДТЭК

В Одессе состоялась встреча с представителями ОСМД, которые испытывают сложности с присоединением к электросетям. На совещании обсуждались пути решения этой проблемы в рамках действующих регуляторных актов.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

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Долгое время в Украине действовало законодательство в области строительства, которое позволяло нечестным застройщикам заселять жилые дома без должного присоединения к электросетям. Это приводило к тому, что жильцы платили промышленный тариф за электроэнергию. В Одессе проблема присоединения к электросетям длится более 10 лет для ряда многоквартирных домов.

На сегодня существует три пути урегулирования этой проблемы присоединения:

Выполнить технические условия, чтобы получить подключение по постоянной схеме питания и получать бесперебойное электроснабжение с классом надежности, который соответствует жилому дому.

Воспользоваться временным порядком присоединения — позволяет по упрощенной процедуре получить присоединение к электросетям.

Заключить временный договор о предоставлении услуги по распределению электрической энергии в соответствии с Постановлением НКРЭКУ №1340. Это дает возможность пользоваться бытовым тарифом, однако он действует только на период военного положения и год после его окончания. Если не выполнить технические условия — договоры с жильцами дома будут снова разорваны.

"Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и ограничения. Мы приглашаем представителей ОСМД, имеющих какие-либо проблемы или вопросы, связанные с электроснабжением, обращаться к нам с официальным письмом. Наши специалисты предоставят обратную связь относительно дальнейших действий", — говорится в сообщении.

Напомним, шесть раз электросистему Одесчины пришлось поднимать с нуля. Десятки обстрелов, почасовые отключения и блекауты. Эта зима действительно была сверхтяжелой, но ее удалось пережить. О том, с какой сложностью столкнулись энергетики, Новини.LIVE узнали от генерального директора ДТЭК Одесские электросети Дмитрия Григорьева.