Одесским ОСМД объяснили, как перейти на тариф для населения

Генеральный директор ДТЭК Одесские электросети Дмитрий Григорьев. Фото: ДТЭК

ДТЭК Одесские электросети обязались помогать жильцам проблемных многоквартирных домов перейти на тариф для населения. Особое внимание уделяется зданиям, не выполняющим условия законодательства о присоединении к электросетям. В настоящее время существует три пути урегулирования таких ситуаций.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

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Ситуация в Одессе относительно заселенных многоквартирных домов, которые в течение многих лет были присоединены к электросетям как строительные площадки, оказывает негативное влияние на качество электроснабжения жильцов и их возможность оплачивать электроэнергию по бытовому тарифу. Главной причиной этих проблем является невыполнение застройщиками условий присоединения к сетям согласно требованиям законодательства.

В настоящее время существуют три возможных пути разрешения таких ситуаций в соответствии с правовым полем:

Заказчик или ОСМД/УК должны выполнить необходимые технические условия для получения постоянного подключения и бесперебойного электроснабжения. Заказчик или ОСМД/УК могут воспользоваться временным порядком присоединения по упрощенной процедуре, гарантированной постановлением НКРЭКУ №352. Застройщик, ОСМД или уполномоченная организация, представляющая жильцов дома, может заключить временный договор о предоставлении услуги по распределению электроэнергии в соответствии с Постановлением НКРЭКУ №1340, позволяющим пользоваться бытовым тарифом. Однако этот договор действует только во время военного положения и через год после его окончания. Если технические условия не будут выполнены, договоры с жильцами будут отменены.

"За последние 4 года нам уже удалось урегулировать вопросы для 28 жилых комплексов благодаря совместным усилиям ДТЭК, местных властей и жильцов домов. Варианты решения проблемы есть и мы для каждого ЖК индивидуально обсуждаем оптимальный способ выполнения условий согласно законодательству для перехода на тариф для населения", — отметил генеральный директор ДТЭК Одесские электросети Дмитрий Григорьев.

Для решения всех вопросов ОСМД и управляющих компаний рекомендуется обращаться непосредственно к компании путем официального письма по электронному адресу [email protected] Специалисты компании предоставят обратную связь и помогут с дальнейшими действиями, а при необходимости организуют встречу с ответственными сотрудниками.

Напомним, шесть раз электросистему Одесчины пришлось поднимать с нуля. Десятки обстрелов, почасовые отключения и блекауты. Эта зима действительно была сверхтяжелой, но ее удалось пережить. О том, с какой сложностью столкнулись энергетики, Новини.LIVE узнали от генерального директора ДТЭК Одесские электросети Дмитрия Григорьева.