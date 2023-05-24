Одесским ОСМД объяснили, как перейти на тариф для населения
ДТЭК Одесские электросети обязались помогать жильцам проблемных многоквартирных домов перейти на тариф для населения. Особое внимание уделяется зданиям, не выполняющим условия законодательства о присоединении к электросетям. В настоящее время существует три пути урегулирования таких ситуаций.
Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.
Ситуация в Одессе относительно заселенных многоквартирных домов, которые в течение многих лет были присоединены к электросетям как строительные площадки, оказывает негативное влияние на качество электроснабжения жильцов и их возможность оплачивать электроэнергию по бытовому тарифу. Главной причиной этих проблем является невыполнение застройщиками условий присоединения к сетям согласно требованиям законодательства.
В настоящее время существуют три возможных пути разрешения таких ситуаций в соответствии с правовым полем:
- Заказчик или ОСМД/УК должны выполнить необходимые технические условия для получения постоянного подключения и бесперебойного электроснабжения.
- Заказчик или ОСМД/УК могут воспользоваться временным порядком присоединения по упрощенной процедуре, гарантированной постановлением НКРЭКУ №352.
- Застройщик, ОСМД или уполномоченная организация, представляющая жильцов дома, может заключить временный договор о предоставлении услуги по распределению электроэнергии в соответствии с Постановлением НКРЭКУ №1340, позволяющим пользоваться бытовым тарифом. Однако этот договор действует только во время военного положения и через год после его окончания. Если технические условия не будут выполнены, договоры с жильцами будут отменены.
"За последние 4 года нам уже удалось урегулировать вопросы для 28 жилых комплексов благодаря совместным усилиям ДТЭК, местных властей и жильцов домов. Варианты решения проблемы есть и мы для каждого ЖК индивидуально обсуждаем оптимальный способ выполнения условий согласно законодательству для перехода на тариф для населения", — отметил генеральный директор ДТЭК Одесские электросети Дмитрий Григорьев.
Для решения всех вопросов ОСМД и управляющих компаний рекомендуется обращаться непосредственно к компании путем официального письма по электронному адресу [email protected] Специалисты компании предоставят обратную связь и помогут с дальнейшими действиями, а при необходимости организуют встречу с ответственными сотрудниками.
Напомним, шесть раз электросистему Одесчины пришлось поднимать с нуля. Десятки обстрелов, почасовые отключения и блекауты. Эта зима действительно была сверхтяжелой, но ее удалось пережить. О том, с какой сложностью столкнулись энергетики, Новини.LIVE узнали от генерального директора ДТЭК Одесские электросети Дмитрия Григорьева.