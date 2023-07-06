Одеситів закликають зменшити споживання електроенергії

Чоловік вимикає кондиціонер. Фото: google

За даними Укренерго, у зв'язку зі спекотними днями попит на електроенергію різко зростає. Аби не було аварійних ситуацій людей закликають обмежити користування електроенергією в пікові години.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Щоб забезпечити стрімкий зліт попиту, потрібно збільшити виробництво електроенергії. Проте, наразі електростанції мають обмежені можливості. Багато енергоблоків теплових та гідроелектростанцій не працюють через пошкодження або планові ремонти.

Також тривають планові ремонти на кількох атомних енергоблоках, які є необхідними для їх активної експлуатації взимку.

Кожен з нас може допомогти енергетикам, зменшивши споживання електроенергії прямо зараз. Ось кілька рекомендацій:

Обмежте використання кондиціонера у вечірні години (з 16:00 до 23:00). Якщо користуєтесь кондиціонером, встановіть його на енергоефективний режим та не охолоджуйте кімнату нижче 23°C. Включайте режим "sleep" для підтримання комфортної температури.

Перенесіть використання потужних пристроїв, таких як пральна машина та бойлер, на нічний час. Використовуйте їх почергово, щоб розподілити навантаження.

Зменште використання електрочайника та праски у період з 16:00 до 23:00. Набирайте воду в електрочайник стільки, скільки потрібно для приготування чаю саме в цей момент.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла зручним способом:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, фахівці компанії ДТЕК Одеські електромережі вже успішно завершили розчищування тисячі кілометрів повітряних електроліній від гілок дерев. Ці роботи мають на меті забезпечити стабільність електропостачання для клієнтів Одещини. Тим часом мешканці приватного сектору мають самостійно обрізати гілля дерев та кущі на своїх подвір'ях та присадибних ділянках.