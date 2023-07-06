Одесситов призывают снизить потребление электроэнергии

Мужчина выключает кондиционер. Фото: google

По данным "Укрэнерго", в связи с жаркими днями спрос на электроэнергию резко растет. Чтобы не было аварийных ситуаций, людей призывают ограничить пользование электроэнергией в пиковые часы.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Чтобы обеспечить стремительный взлет спроса, необходимо увеличить производство электроэнергии. Однако сейчас электростанции имеют ограниченные возможности. Многие энергоблоки тепловых и гидроэлектростанций не работают из-за повреждений или плановых ремонтов.

Также продолжаются плановые ремонты на нескольких атомных энергоблоках, которые необходимы для их активной эксплуатации зимой.

Каждый из нас может помочь энергетикам, уменьшив потребление электроэнергии прямо сейчас. Вот несколько рекомендаций:

Ограничьте использование кондиционера в вечернее время (с 16:00 до 23:00). При использовании кондиционера установите его на энергоэффективный режим и не охлаждайте комнату ниже 23°C. Включите режим "sleep" для поддержания комфортной температуры.

Перенесите использование мощных устройств, таких как стиральная машина и бойлер, в ночное время. Используйте поочередно, чтобы распределить нагрузку.

Уменьшите использование электрочайника и утюга в период с 16:00 до 23:00. Набирайте воду в электрочайнике столько, сколько нужно для приготовления чая именно в этот момент.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, специалисты компании ДТЭК Одесские электросети уже успешно завершили расчистку тысячи километров воздушных электролиний от веток деревьев. Эти работы направлены на обеспечение стабильности электроснабжения для клиентов Одесчины. Между тем жители частного сектора должны самостоятельно обрезать ветки деревьев и кустарники на своих подворьях и приусадебных участках.