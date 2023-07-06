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В Минэнерго ищут альтернативные источники питания для Одесской области

6 июля 2023 17:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Минэнерго ищут альтернативные источники питания для Одесской области
Ремонт энергетической инфраструктуры. Фото: ДТЭК Одесские электросети
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министерство энергетики работает над обеспечением Одесской области надежным электроснабжением. Оно пытается найти альтернативные источники питания.

Об этом сообщает Минэнерго.

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Надежное электроснабжение для Одесской области

Заместитель министра энергетики Украины Фарид Сафаров принял участие в выездном заседании Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. На нем были рассмотрены вопросы надежности энергоснабжения Одесского региона и развития распределенной генерации.

Сафаров
Заместитель министра энергетики Украины Фарид Сафаров на заседании. Фото: Минэнерго

В Минэнерго отметили, что во время прошлого отопительного сезона в результате российских обстрелов энергетическая инфраструктура Одесской области была существенно повреждена.

"Очевидно, следующая зима будет не менее сложной, чем предыдущая, поскольку энергетика остается одной из ключевых целей врага. Учитывая особенности обеспечения питания Одесского региона и обстоятельства, возникающие после обстрелов, должны наработать механизмы, как оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и обеспечить наиболее критические объекты альтернативным питанием", — сказал Сафаров.

Заместитель министра энергетики рассказал участникам заседания о мероприятиях и проектах, реализуемых по инициативе и координации Минэнерго для обеспечения децентрализации генерации электроэнергии в области. По его словам, на складах был сформирован запас мощных генераторов.

В Минэнерго сообщили, что для обеспечения электроснабжения объектов критической инфраструктуры реализуется проект "Промінь надії", в рамках которой итальянская компания Enel передаст Украине солнечные панели. К тому же три учреждения здравоохранения Одесской области получат оборудование для обеспечения непрерывного питания электроэнергии.

"Заместитель министра также отметил, что Одесская область может присоединиться к проекту, который реализуется совместно с Японским агентством международного сотрудничества (JICA). В его рамках предусматривается финансирование японской стороной предоставления Украине 100 комплектов оборудования для обеспечения альтернативными генерирующими мощностями объектов социальной инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Сафаров
Заседание Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Фото: Минэнерго
Пост
Пост Минэнерго. Фото: скриншот
Пост
Пост Минэнерго. Фото: скриншот

Напомним, по данным Укрэнерго, в связи с жаркими днями спрос на электроэнергию резко растет. Чтобы не было аварийных ситуаций, людей призывают ограничить пользование электроэнергией в пиковые часы.

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