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Нові тарифи на електроенергію: скільки одесити платитимуть за світло

2 липня 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Нові тарифи на електроенергію
Електрик працює з розеткою. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Вже в цьому місяці одесити отримають перші платіжки зі збільшеними тарифами на електроенергію. Підвищення цін було пов'язано з необхідністю у відновленні ліній живлення після масованих ракетних ударів. 

Про це заявили у Міністерстві енергетики України.

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"Підвищення тарифу дозволило компенсувати подорожчання генерації, раніше українці платили значно менше за собівартість", — йдеться у повідомленні енергетиків.

Нові тарифи на світло

З 1 червня в Україні діє єдиний тариф на електроенергію. 1 кВт*год коштує 2,64 грн. До 1 червня діяло два тарифи:

  • при використанні до 250 кВт*год потрібно було платити по 1,44 грн/кВт*год;
  • при використанні від 250 кВт*год — 2,64 грн.

Збільшення платіжок

У середньому суми зростуть із 237,6 до 435,6 грн. Так, українська родина в середньому споживає близько 165 кВт*год струму на місяць.

Більше про тарифи

З 1 липня 2023 року встановлено нові тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. Причиною підвищення тарифів стали значні зростання вартості електроенергії, реагентів та паливно-мастильних матеріалів.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення про підвищення тарифів на воду. Він назвав його "ганебним та непрофесійним".

Також ми писали, щоб суми у платіжках влітку не зростали, потрібно знати певні правила використання кондиціонерів. Вони доволі потужні споживачі електроенергії. З-поміж основ економного використання таких приладів — вмикання виключно у приміщеннях, де людина проводить найбільше часу.

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