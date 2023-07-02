Новые тарифы на электроэнергию

Электрик работает с розеткой. Фото: pixabay

Уже в текущем месяце одесситы получат первые платежки с увеличенными тарифами на электроэнергию. Повышение цен было связано с необходимостью восстановления линий питания после массированных ракетных ударов.

Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины.

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"Повышение тарифа позволило компенсировать подорожание генерации, ранее украинцы платили значительно меньше себестоимости", — говорится в сообщении энергетиков.

Новые тарифы на свет

С 1 июня в Украине действует единый тариф на электроэнергию. 1 кВт*ч стоит 2,64 грн. До 1 июня действовало два тарифа:

при использовании до 250 кВт*ч нужно было платить по 1,44 грн/кВт*ч;

при использовании от 250 кВт*ч — 2,64 грн.

Увеличение платежек

В среднем суммы возрастут с 237,6 до 435,6 грн. Так, украинская семья в среднем потребляет около 165 кВт*ч электроэнергии в месяц.

Больше о тарифах

С 1 июля 2023 года установлены новые тарифы на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод. Причиной повышения тарифов стал значительный рост стоимости электроэнергии, реагентов и горюче-смазочных материалов.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение о повышении тарифов на воду. Он назвал его "позорным и непрофессиональным".

Также мы писали, чтобы суммы в платежках летом не росли, нужно знать некоторые правила использования кондиционеров. Они достаточно мощные потребители электроэнергии. Среди основ экономного использования таких приборов — включение исключительно в помещениях, где человек проводит больше всего времени.