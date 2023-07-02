Новые тарифы на электроэнергию: сколько одесситы будут платить за свет
Уже в текущем месяце одесситы получат первые платежки с увеличенными тарифами на электроэнергию. Повышение цен было связано с необходимостью восстановления линий питания после массированных ракетных ударов.
Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины.
"Повышение тарифа позволило компенсировать подорожание генерации, ранее украинцы платили значительно меньше себестоимости", — говорится в сообщении энергетиков.
Новые тарифы на свет
С 1 июня в Украине действует единый тариф на электроэнергию. 1 кВт*ч стоит 2,64 грн. До 1 июня действовало два тарифа:
- при использовании до 250 кВт*ч нужно было платить по 1,44 грн/кВт*ч;
- при использовании от 250 кВт*ч — 2,64 грн.
Увеличение платежек
В среднем суммы возрастут с 237,6 до 435,6 грн. Так, украинская семья в среднем потребляет около 165 кВт*ч электроэнергии в месяц.
Больше о тарифах
С 1 июля 2023 года установлены новые тарифы на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод. Причиной повышения тарифов стал значительный рост стоимости электроэнергии, реагентов и горюче-смазочных материалов.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение о повышении тарифов на воду. Он назвал его "позорным и непрофессиональным".
Также мы писали, чтобы суммы в платежках летом не росли, нужно знать некоторые правила использования кондиционеров. Они достаточно мощные потребители электроэнергии. Среди основ экономного использования таких приборов — включение исключительно в помещениях, где человек проводит больше всего времени.