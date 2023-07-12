Місто на Одещині перевірили на готовність до опалювального сезону
Заступник начальника Одеської РВА Юрій Крук доручив перевірити стан готовності об'єктів водо- та теплопостачання до наступного опалювального сезону 2023-2024 у Чорноморську. Всі роботу ведуться за графіком.
Про це повідомляє Одеська РВА.
Результати перевірки об'єктів водо- та теплопостачання
Роботи з підготовки теплових мереж, систем опалення, вентиляції та гарячого водопостачання на об'єктах водотеплопостачання виконуються за графіком та знаходяться на завершальній стадії.
"В умовах воєнного стану продовжується робота з забезпечення альтернативними, резервними джерелами живлення об’єктів на випадок перебоїв центрального електропостачання. Зокрема, об’єкти ВНС і КНС забезпечені генераторами різної потужності, які були надані в якості гуманітарної допомоги нашими італійськими партнерами", — говорить заступник начальник управління з питань інфраструктурного розвитку територій Одеської РВА Петро Стоянов.
За словами начальника управління з питань інфраструктурного розвитку територій Одеської РВА Володимира Хитренка, стабільне функціонування теплоенергетичного сектору в зимовий період можливе лише за умови чіткого планування та організації підготовки енергетичного господарства підприємств, установ та організацій.
Він також відзначив колективи комунальних підприємств, які, працюючи в умовах воєнного стану, не тільки виконують свої обов'язки, але й забезпечують благоустрій територій.
Зазначимо, Комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси" активно працює над підготовкою до наступного опалювального сезону 2023/2024. З метою забезпечення ефективної роботи системи опалення наразі проводяться ремонтні роботи по місту.
Нагадаємо, Міністерство енергетики України працює над забезпеченням Одеської області надійним електропостачанням. Воно намагається знайти альтернативні джерела живлення.