Місто на Одещині перевірили на готовність до опалювального сезону

Перевірка об'єктів водо- та теплопостачання. Фото: Одеська РВА

Заступник начальника Одеської РВА Юрій Крук доручив перевірити стан готовності об'єктів водо- та теплопостачання до наступного опалювального сезону 2023-2024 у Чорноморську. Всі роботу ведуться за графіком.

Про це повідомляє Одеська РВА.

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Роботи з підготовки теплових мереж, систем опалення, вентиляції та гарячого водопостачання на об'єктах водотеплопостачання виконуються за графіком та знаходяться на завершальній стадії.

"В умовах воєнного стану продовжується робота з забезпечення альтернативними, резервними джерелами живлення об’єктів на випадок перебоїв центрального електропостачання. Зокрема, об’єкти ВНС і КНС забезпечені генераторами різної потужності, які були надані в якості гуманітарної допомоги нашими італійськими партнерами", — говорить заступник начальник управління з питань інфраструктурного розвитку територій Одеської РВА Петро Стоянов.

За словами начальника управління з питань інфраструктурного розвитку територій Одеської РВА Володимира Хитренка, стабільне функціонування теплоенергетичного сектору в зимовий період можливе лише за умови чіткого планування та організації підготовки енергетичного господарства підприємств, установ та організацій.

Він також відзначив колективи комунальних підприємств, які, працюючи в умовах воєнного стану, не тільки виконують свої обов'язки, але й забезпечують благоустрій територій.

Зазначимо, Комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси" активно працює над підготовкою до наступного опалювального сезону 2023/2024. З метою забезпечення ефективної роботи системи опалення наразі проводяться ремонтні роботи по місту.

Нагадаємо, Міністерство енергетики України працює над забезпеченням Одеської області надійним електропостачанням. Воно намагається знайти альтернативні джерела живлення.