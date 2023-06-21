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Опалювальний сезон 2023/24: де в Одесі ведуться ремонтні роботи

21 червня 2023 19:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Опалювальний сезон 2023/24: де в Одесі ведуться ремонтні роботи
Заміна труб теплопостачання. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси" працює над підготовкою до опалювального сезону 2023/2024. Спеціалісти здійснюють гідравлічні випробування всіх теплових мереж, щоб заздалегідь виявити будь-які проблемні ділянки трубопроводів, які не зможуть працювати ефективно протягом зимового періоду.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Наразі вже розпочато ремонтні роботи заміни трубопроводів за такими адресами:

  • вул. Добровольського, 76;
  • вул. Базарна/Катерининська;
  • вул. В. Винниченка/Воробйова; 
  • вул. Генерала Петрова, 78;
  • вул. Інглезі, 1/3; 
  • проспект Небесної Сотні, 77; 
  • вул. Василя Стуса, 2б. 

Адміністрація КП "Теплопостачання міста Одеси" звертається до власників автомобільного транспорту, автостоянок, торгових павільйонів та будівель, розташованих в охоронній зоні теплових мереж, з проханням узгодити будь-які роботи або зміни з підприємством. КП не несе відповідальності за можливі збитки, що виникнуть під час проведення гідравлічного опресування теплових мереж та під час їхньої експлуатації.

Після завершення робіт із заміни трубопроводів передбачається проведення ізоляційних робіт та закриття розритих ділянок для забезпечення безперебійної роботи теплових мереж протягом зими.

Нагадаємо, в Одеській області проведено роботи, які забезпечили готовність 30% котелень, теплових мереж, багатоквартирних житлових будинків та інших об'єктів до опалювального сезону. Крім того, підготували частину спецтехніки.

Зазначимо, Україні необхідно 3,4 млрд доларів для підготовки до наступного опалювального сезону. Кошти, зокрема, потрібні і для закупівлі необхідних ресурсів та відновлення генерації. 

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