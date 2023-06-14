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Підготовка до опалювального сезону: наскільки готова Одещина

14 червня 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Підготовка до опалювального сезону: наскільки готова Одещина
Жінка перевіряє наскільки тепла батарея. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одеській області проведено роботи, які забезпечили готовність 30% котелень, теплових мереж, багатоквартирних житлових будинків та інших об'єктів до опалювального сезону. Крім того, підготувати частину спецтехніки.

Про це на брифінгу розповів директор департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної військової адміністрації Антон Шалигайло.

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В рамках підготовки до зими було виконано наступні завдання: 

  • приведення в готовність 397 котелень, що становить 30% їх загальної кількості в регіоні; 
  • підготовка 576 км теплових мереж або 30% запланованого обсягу; 
  • обстеження 2701 багатоквартирних житлових будинків, що становить 30,5% від плану. 

Також були проведені підготовчі роботи у 152 дошкільних та 195 навчальних закладах, що складає 32% від потреби.

Директор Шалигайло також зазначив, що були здійснені необхідні заходи в 126 закладах охорони здоров'я, що складає 31,6% від їх загальної кількості. Крім того, було підготовлено 98 одиниць спеціалізованої техніки (30%) та заготовлено 30% необхідного запасу посипкового матеріалу та реагентів.

Додатково, посадовець відзначив, що під час підготовки було враховано досвід минулого опалювального сезону. Особлива увага була приділена забезпеченню альтернативними джерелами електроенергії соціальних об'єктів та забезпеченню фізичного захисту критично важливих об'єктів інфраструктури.

Зазначимо, Україні необхідно 3,4 млрд доларів для підготовки до наступного опалювального сезону. Кошти, зокрема, потрібні і для закупівлі необхідних ресурсів та відновлення генерації. 

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