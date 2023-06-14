Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Подготовка к отопительному сезону: насколько готова Одесчина arrow

Подготовка к отопительному сезону: насколько готова Одесчина

14 июня 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Подготовка к отопительному сезону: насколько готова Одесчина
Женщина проверяет, насколько тепла батарея. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области проведены работы, которые обеспечили готовность 30% котельных, тепловых сетей, многоквартирных жилых домов и других объектов к отопительному сезону. Кроме того, подготовить часть спецтехники.

Об этом на брифинге рассказал директор департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской областной военной администрации Антон Шалигайло.

Читайте также:

В рамках подготовки к зиме были выполнены следующие задачи:

  • приведение в готовность 397 котельных, что составляет 30% их общего количества в регионе;
  • подготовка 576 км тепловых сетей или 30% от запланированного объема;
  • обследование 2701 многоквартирных жилых домов, что составляет 30,5% от плана.

Также были проведены подготовительные работы в 152 дошкольных и 195 учебных заведениях, что составляет 32% потребности.

Директор Шалигайло также отметил, что были предприняты необходимые мероприятия в 126 учреждениях здравоохранения, что составляет 31,6% от их общего количества. Кроме того, было подготовлено 98 единиц специализированной техники (30%) и заготовлено 30% необходимого запаса посыпочного материала и реагентов.

Дополнительно чиновник отметил, что во время подготовки был учтен опыт прошлого отопительного сезона. Особое внимание было уделено обеспечению альтернативных источников электроэнергии социальных объектов и обеспечению физической защиты критически важных объектов инфраструктуры.

Отметим, Украине необходимо 3,4 млрд долларов для подготовки к следующему отопительному сезону. Денежные средства, в частности, нужны и для закупки необходимых ресурсов и восстановления генерации.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас