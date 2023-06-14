Подготовка к отопительному сезону: насколько готова Одесчина

Женщина проверяет, насколько тепла батарея. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

В Одесской области проведены работы, которые обеспечили готовность 30% котельных, тепловых сетей, многоквартирных жилых домов и других объектов к отопительному сезону. Кроме того, подготовить часть спецтехники.

Об этом на брифинге рассказал директор департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской областной военной администрации Антон Шалигайло.

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В рамках подготовки к зиме были выполнены следующие задачи:

приведение в готовность 397 котельных, что составляет 30% их общего количества в регионе;

подготовка 576 км тепловых сетей или 30% от запланированного объема;

обследование 2701 многоквартирных жилых домов, что составляет 30,5% от плана.

Также были проведены подготовительные работы в 152 дошкольных и 195 учебных заведениях, что составляет 32% потребности.

Директор Шалигайло также отметил, что были предприняты необходимые мероприятия в 126 учреждениях здравоохранения, что составляет 31,6% от их общего количества. Кроме того, было подготовлено 98 единиц специализированной техники (30%) и заготовлено 30% необходимого запаса посыпочного материала и реагентов.

Дополнительно чиновник отметил, что во время подготовки был учтен опыт прошлого отопительного сезона. Особое внимание было уделено обеспечению альтернативных источников электроэнергии социальных объектов и обеспечению физической защиты критически важных объектов инфраструктуры.

Отметим, Украине необходимо 3,4 млрд долларов для подготовки к следующему отопительному сезону. Денежные средства, в частности, нужны и для закупки необходимых ресурсов и восстановления генерации.