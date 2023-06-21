Отопительный сезон 2023/24: где в Одессе ведутся ремонтные работы

Замена труб теплоснабжения. Фото: google

Коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы" работает над подготовкой к отопительному сезону 2023/2024. Специалисты осуществляют гидравлические испытания всех тепловых сетей, чтобы заранее выявить какие-либо проблемные участки трубопроводов, которые не смогут эффективно работать в течение зимнего периода.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Уже начаты ремонтные работы замены трубопроводов по следующим адресам:

ул. Добровольского, 76;

ул. Базарная/Екатерининская;

ул. В. Винниченко/Воробьева;

ул. Генерала Петрова, 78;

ул. Инглей, 1/3;

проспект Небесной Сотни, 77;

ул. Василия Стуса, 2б.

Администрация КП "Теплоснабжение города Одессы" обращается к владельцам автомобильного транспорта, автостоянкам, торговым павильонам и зданиям, расположенным в охранной зоне тепловых сетей, с просьбой согласовать любые работы или изменения с предприятием. КП не несет ответственности за возможные убытки, возникающие при проведении гидравлического опрессовки тепловых сетей и их эксплуатации.

После завершения работ по замене трубопроводов предполагается проведение изоляционных работ и закрытие разрытых участков для обеспечения бесперебойной работы тепловых сетей в течение зимы.

Напомним, в Одесской области проведены работы, обеспечившие готовность 30% котельных, тепловых сетей, многоквартирных жилых домов и других объектов к отопительному сезону. Кроме того, была подготовлена часть спецтехники.

Отметим, Украине необходимо 3,4 млрд долларов для подготовки к следующему отопительному сезону. Денежные средства, в частности, нужны и для закупки необходимых ресурсов и восстановления генерации.