Город в Одесской области проверили на готовность к отопительному сезону
Заместитель начальника Одесского РВА Юрий Крук поручил проверить состояние готовности объектов водо- и теплоснабжения к следующему отопительному сезону 2023-2024 в Черноморске. Все работы ведутся по графику.
Об этом сообщает Одесская РВА.
Результаты проверки объектов водо- и теплоснабжения
Работы подготовки тепловых сетей, систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения на объектах водотеплоснабжения выполняются по графику и находятся на завершающей стадии.
"В условиях военного положения продолжается работа по обеспечению альтернативными, резервными источниками питания объектов на случай перебоев центрального электроснабжения. В частности, объекты ВНС и КНС обеспечены генераторами разной мощности, которые были предоставлены в качестве гуманитарной помощи нашими итальянскими партнерами", — говорит заместитель начальника управления по вопросам инфраструктурного развития территорий Одесского РВА Петр Стоянов.
По словам начальника управления по вопросам инфраструктурного развития территорий Одесского РВА Владимира Хитренко, стабильное функционирование теплоэнергетического сектора в зимний период возможно только при четком планировании и организации подготовки энергетического хозяйства предприятий, учреждений и организаций.
Он также отметил коллективы коммунальных предприятий, которые, работая в условиях военного положения, не только выполняют свои обязанности, но обеспечивают благоустройство территорий.
Коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы" активно работает над подготовкой к следующему отопительному сезону 2023/2024. С целью обеспечения эффективной работы системы отопления проводятся ремонтные работы по городу.
Напомним, Министерство энергетики Украины работает над обеспечением Одесской области надежным электроснабжением. Оно пытается найти альтернативные источники питания.