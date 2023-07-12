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Город в Одесской области проверили на готовность к отопительному сезону

12 июля 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Город в Одесской области проверили на готовность к отопительному сезону
Проверка объектов водо- и теплоснабжения. Фото: Одесская РВА
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Заместитель начальника Одесского РВА Юрий Крук поручил проверить состояние готовности объектов водо- и теплоснабжения к следующему отопительному сезону 2023-2024 в Черноморске. Все работы ведутся по графику.

Об этом сообщает Одесская РВА.

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Работы подготовки тепловых сетей, систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения на объектах водотеплоснабжения выполняются по графику и находятся на завершающей стадии.

"В условиях военного положения продолжается работа по обеспечению альтернативными, резервными источниками питания объектов на случай перебоев центрального электроснабжения. В частности, объекты ВНС и КНС обеспечены генераторами разной мощности, которые были предоставлены в качестве гуманитарной помощи нашими итальянскими партнерами", — говорит заместитель начальника управления по вопросам инфраструктурного развития территорий Одесского РВА Петр Стоянов.

По словам начальника управления по вопросам инфраструктурного развития территорий Одесского РВА Владимира Хитренко, стабильное функционирование теплоэнергетического сектора в зимний период возможно только при четком планировании и организации подготовки энергетического хозяйства предприятий, учреждений и организаций.

Он также отметил коллективы коммунальных предприятий, которые, работая в условиях военного положения, не только выполняют свои обязанности, но обеспечивают благоустройство территорий.

Коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы" активно работает над подготовкой к следующему отопительному сезону 2023/2024. С целью обеспечения эффективной работы системы отопления проводятся ремонтные работы по городу.

Напомним, Министерство энергетики Украины работает над обеспечением Одесской области надежным электроснабжением. Оно пытается найти альтернативные источники питания.

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