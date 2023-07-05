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В Одесі триває підготовка до опалювального сезону: де ведуть ремонтні роботи

5 липня 2023 19:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі триває підготовка до опалювального сезону: де ведуть ремонтні роботи
Ремонт тепломережі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси" активно працює над підготовкою до наступного опалювального сезону 2023/2024. З метою забезпечення ефективної роботи системи опалення наразі проводяться ремонтні роботи по місту. 

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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У рамках комплексної підготовки до опалювального сезону, фахівці КП "Теплопостачання міста Одеси" активно проводять наступні роботи по всій території міста:

  • Вулиця Заболотного, 54: заміна ділянки трубопроводу діаметром 273 мм.
  • Вулиця Добровольського, 88: заміна ділянки трубопроводу діаметром 273 мм.
  • Вулиця Курська, 161: відновлення пошкодженої будівничої конструкції.
  • Вулиця Мечникова, 72: встановлення нової теплокамери та двох засувок діаметром 500 мм.
  • Вулиця Мечникова, 59: заміна ділянки трубопроводу діаметром 219 мм.
  • Вулиця Корольова, 1: заміна ділянки трубопроводу діаметром 273 мм.
  • Вулиця Ільфа та Петрова, 29: заміна ділянки трубопроводу діаметром 58 мм.
  • Вулиця Ільфа та Петрова, 14: заміна ділянки трубопроводу діаметром 159 мм.
  • Вулиця Івана Франка, 41: заміна ділянки трубопроводу діаметром 530 мм.
  • Вулиця Сегедська, 14: заміна ділянки трубопроводу діаметром 89 мм.

Після завершення робіт заміни трубопроводів, спеціалісти зосередяться на проведенні робіт з ізоляції труб та закриття розритих ділянок.

Нагадаємо, в Одеській області проведено роботи, які забезпечили готовність 30% котелень, теплових мереж, багатоквартирних житлових будинків та інших об'єктів до опалювального сезону. Крім того, підготували частину спецтехніки.

Зазначимо, Україні необхідно 3,4 млрд доларів для підготовки до наступного опалювального сезону. Кошти, зокрема, потрібні і для закупівлі необхідних ресурсів та відновлення генерації. 

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