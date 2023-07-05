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В Одессе идет подготовка к отопительному сезону: где ведут ремонтные работы

5 июля 2023 19:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе идет подготовка к отопительному сезону: где ведут ремонтные работы
Ремонт теплосети. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы" активно работает над подготовкой к следующему отопительному сезону 2023/2024. С целью обеспечения эффективной работы системы отопления проводятся ремонтные работы по городу.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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В рамках комплексной подготовки к отопительному сезону специалисты КП "Теплоснабжение города Одессы" активно проводят следующие работы по всей территории города:

  • Улица Заболотного, 54: замена участка трубопровода диаметром 273 мм.
  • Улица Добровольского, 88: замена участка трубопровода диаметром 273 мм.
  • Улица Курская, 161: восстановление поврежденной строительной конструкции.
  • Улица Мечникова, 72: установка новой теплокамеры и двух задвижек диаметром 500 мм.
  • Улица Мечникова, 59: замена участка трубопровода диаметром 219 мм.
  • Улица Королева, 1: замена участка трубопровода диаметром 273 мм.
  • Улица Ильфа и Петрова, 29: замена участка трубопровода диаметром 58 мм.
  • Улица Ильфа и Петрова, 14: замена участка трубопровода диаметром 159 мм.
  • Улица Ивана Франко, 41: замена участка трубопровода диаметром 530 мм.
  • Улица Сегедская, 14: замена участка трубопровода диаметром 89 мм.

После завершения работ замены трубопроводов специалисты сосредоточатся на проведении работ по изоляции труб и закрытию разрытых участков.

Напомним, в Одесской области проведены работы, обеспечившие готовность 30% котельных, тепловых сетей, многоквартирных жилых домов и других объектов к отопительному сезону. Кроме того, была подготовлена часть спецтехники.

Отметим, Украине необходимо 3,4 млрд долларов для подготовки к следующему отопительному сезону. Денежные средства, в частности, нужны и для закупки необходимых ресурсов и восстановления генерации.

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