Тариф на отопление в Одессе.

Подготовка котельных к новому сезону. Фото: Новини.LIVE

Одну зиму уже пережили, а на горизонте следующая. Сейчас многие эксперты уверяют, что все будет гораздо сложнее, чем в прошлом году. Одна из главных причин — враг наносит удары по объектам критической инфраструктуры. В настоящее время предприятия, несмотря ни на что, готовятся к новому отопительному сезону. В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" уже заявили, что в этом году украинского газа будет достаточно, чтобы пройти зиму без импорта. Но выдержат ли тепловые магистрали? Вопрос остается открытым.

Стоит ли рассчитывать на тёплые батареи в одесских квартирах и главное, сколько за это придется заплатить? Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказала директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова.

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Проблемы прошедшего отопительного сезона

Отопительный сезон прошлого года можно назвать одним из самых сложных за всю историю предприятия КП "Теплоснабжение города Одессы". Сотрудникам из-за блэкаутов пришлось несколько раз начинать отопительный сезон, запуская всю систему с нуля. Учитывая, что теплосеть в городе в большей части уже давно устарела, без прорывов не обходилось. Коммунальщики работали круглосуточно, не обращая внимания на воздушные тревоги.

Анна Позднякова — директор КП "Теплоснабжение города Одессы". Фото: Новини.LIVE

"Блэкаут, конечно, повлиял на нашу работу: удары по гидросистеме, которые приводили к незапланированному обесточиванию котельных, повреждению оборудования — из-за скачков напряжения в электросети горели трансформаторы. И это далеко не весь перечень того, с чем в нынешних условиях имеют дело тепловики", — рассказала Анна Позднякова.

Но с поставленными задачами удалось справиться: все одесситы были с теплом, его подавали в дома и учреждения практически сразу, как только позволяла ситуация. Чтобы хоть как-то стабилизировать работу предприятия, большую часть котельных переводили на генераторы.

Новый отопительный сезон

Основной акцент КП "Теплоснабжение города Одессы" сосредоточен на обеспечении альтернативных источников производства электроэнергии для обеспечения собственных мощностей. Реализация данного проекта стала возможной благодаря партнерам ООН. Кроме того, тепловики оборудуют все малые котельные города дизельными генераторами, чтобы, несмотря на блэкаут, одесситы были с теплом, заменяют некоторые трансформаторы, задвижки, трубы, систему автоматики котлов, работают над обеспечением оборудования.

Проверка теплосетей. Фото: Новини.LIVE

Система теплосети. Фото: Новини.LIVE

"Не думаю, что новая зима будет легче прошлой, скорее всего она будет сложнее, потому что тот запас прочности, который мы имели в начале прошлой зимы, к сожалению, исчерпан в энергосистеме. Именно от этого и будет зависеть, как пройдет эта зима", — рассказала директор КП "Теплоснабжение города Одессы".

Задолженность потребителей

Ремонтные работы и замена сетей могли проходить гораздо быстрее, если бы не огромные долги абонентов за уже полученное тепло. По словам Анны Поздняковой, на это есть ряд объективных причин: закрываются предприятия, люди остаются без работы и как результат — снижается их платежеспособность.

Анна Позднякова. Фото: Новини.LIVE

"Долги населения сегодня составляют 1 млрд 200 млн. Это существенная сумма, но мы идем на разные уступки, заключаем договоры реструктуризации. Со злостными должниками боремся через суд. Некоторые платят за потребленное тепло частично. Предприятию очень необходимы эти деньги, потому что нам надо закупать газ, электроэнергию, выплачивать заработную плату сотрудникам", — подчеркнула директор КП.

Система теплосети. Фото: Новини.LIVE

На предприятии отмечают, что средств сегодня действительно не хватает, а впереди новый сезон, пройти который без должного финансирования будет невозможно.

Стоимость тепла

Что касается стоимости тепла, то можно успокоиться. По словам директора КП "Теплоснабжение города Одессы", повышение тарифов на теплоснабжение не планируется ни в этом сезоне, ни в следующем. В прошлом году Верховная рада приняла закон, в котором говорится, что тарифы на отопление для населения не будут подниматься в течение всего военного положения и 6 месяцев после его окончания.

Проверка работы теплосетей. Фото: Новини.LIVE

"У нас есть отдельная болезненная тема: выплата обещанных денег из госбюджета, которые покрывали бы разницу между реальной себестоимостью теплоснабжения и тем тарифом, который предприятие не поднимает. Мы до сих пор не получили этого финансирования. Кроме того, тариф на тепло в Одессе сегодня является убыточным для нашего предприятия. Знаем, что профильным комитетом наработаны изменения в госбюджет, чтобы выплатить долги по стране всем тепловикам. Он насчитывает 36 млрд грн", — рассказала Анна Позднякова.

Тепловые сети. Фото: Новини.LIVE

На сегодня законопроект о выплате денег тепловикам все еще не принят. Коммунальщики уже обратились в Кабинет министров, чтобы ускорить этот процесс. Ведь именно от этих денег и будет зависеть не только в Одессе, но и по всей стране качество и скорость подготовки к отопительному сезону.

Договор с Нафтогазом

На сегодняшний день Нафтогаз еще не начал договорную кампанию по поставкам природного газа производителям тепловой энергии. Соответственно, нет понимания, какой будет цена на газ.

Профилактические работы на предприятии. Фото: Новини.LIVE

"Думаю, что все будет происходить, как предыдущие два года: подписание договоров начнется не раньше сентября. Сегодня они еще не предоставили производителям тепловой энергии цены, по которым они будут в новом отопительном сезоне, поэтому процедура заключения договоров до сих пор не начата. И это также добавляет неуверенности, потому что мы не понимаем с финансовой точки зрения, на какую цену газа нам рассчитывать", — резюмировала Анна Позднякова.

Тарифы на теплоснабжение грн/Гкал

Население — 1813, 94

Бюджетные учреждения — 3466,91

Другие потребители — 5795, 64

Религиозные организации — 3850, 36

Профилактические роботы. Фото: Новини.LIVE

Подготовка к отопительному сезону продолжается, и на предприятии делают все, чтобы одесситы и этой зимой были с теплыми батареями. Но не стоит забывать, что уже второй год в стране идет война, а значит, нужно быть готовыми ко всему.

Тем временем в Одессе и области уже приступили к подготовке к возможному блэкауту. В связи с этим на предприятиях критической и социальной инфраструктуры начали реализовывать проекты альтернативной энергетики. Подробнее об этом читайте в нашем материале.