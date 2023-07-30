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Одещина на 60% готова к отопительному сезону, — Кипер

30 июля 2023 17:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесская область готовится к отопительному сезону
Олег Кипер. Фото: Одесская ОВА
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесская область в ожидании предстоящего отопительного сезона. Несмотря на сложную зиму и поврежденное оборудование, 60% региона готовы к холодам.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер на заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.

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По его словам, коммунальщики и энергетики работают по графику, чтобы к началу сезона обеспечить теплом 100% потребителей области.

"Чтобы этой зимой область была с электроэнергией, теплом и водой — работаем над физической защитой объектов критической инфраструктуры и подготовкой альтернативных источников электроэнергии. Нарабатываем механизмы с мобильными и интернет-провайдерами, чтобы наши люди, несмотря ни на что, были со связью", — подчеркнул глава области.

Заседание конгресса. Фото: Одесская ОВА

Подготовка к отопительному сезону

В настоящее время предприятия, несмотря ни на что, готовятся к новому отопительному сезону. В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" уже заявили, что в этом году украинского газа будет достаточно, чтобы пройти зиму без импорта. Но выдержат ли тепловые магистрали? Вопрос остается открытым. Следует ли рассчитывать на теплые батареи в одесских квартирах и, главное, сколько за это придется заплатить? Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказала директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова.

Напомним, сегодня, 30 июля, Президент Украины Владимир Зеленский провел в Ивано-Франковске заседание Конгресса местных и региональных властей. На нем обсудили подготовку к следующему отопительному сезону и бюджетные вопросы.

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