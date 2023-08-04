Зима будет сложной: насколько Одесчина готова к холодам

Проверка подготовки Одесской области к зиме. Фото: ДТЭК

ДТЭК Одесские электросети готовит энергетическую систему региона к приближению предстоящей зимы. Уже сейчас энергетики компании сделали более полтысячи капитальных ремонтов на ключевых энергообъектах Одесчины.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

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Состояние подготовки энергетического оборудования и сетей региона к зиме обсудили на выездном совещании Министра энергетики Украины Германа Галущенко, на котором также присутствовали глава Одесской ОВ Олег Кипер и руководители энергокомпаний области. Министр энергетики отметил, что предстоящая зима могу быть еще сложнее предыдущей.

Министр энергетики посетил энергетический объект ДТЭК Одесские электросети. Фото: ДТЭК

"Следующая зима может быть еще сложнее предыдущей — мы ожидаем, что враг снова будет пытаться прицельно уничтожать энергосистему. Одесса прошлой зимой, возможно, даже сильнее других регионов, почувствовала, что такое отсутствие электроснабжения. И наша задача сегодня — приложить максимум усилий, помогая друг другу, чтобы лучше подготовить регион и город Одессу к следующей зиме", — отметил Министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Подготовка энергообъектов к зиме

ДТЭК Одесские электросети, являясь основой электроснабжения для региона, активно занимается ремонтом и модернизацией поврежденных энергообъектов. За время полномасштабного вторжения враг повредил или полностью разрушил 81 энергообъект ДТЭК в Одесской области.

"Мы не можем спрогнозировать планы врага, однако в сотрудничестве с коллегами по магистральным сетям будем делать все возможное, чтобы пройти зиму со светом. В случае возникновения аварий наши 206 аварийно-восстановительных бригад работают 24/7, чтобы как можно быстрее возвращать свет в дома клиентов", — отметил генеральный директор ДТЭК Одесские электросети Дмитрий Григорьев.

Энергетики компании уже проделали 516 капитальных ремонтов на важных энергетических объектах области. Также отмечено, что компания планирует до конца года отремонтировать еще 364 энергетических объекта.

Напомним, в Одессе были представлены результаты работы по переводу котельных из газа на альтернативное топливо. Уже 208 котельных в регионе работают на пеллетах и брикетах. Продолжается работа по созданию системы распределенной генерации в Одессе с целью привлечения 30 МВт энергетических мощностей, обеспечивающих бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения.