В Одессе урегулируют отключение света во время блекаутов

Энергетик работает на линии. Фото: ДТЭК

На фоне информации о том, что враг может снова готовить атаки на критическую инфраструктуру Украины в отапливаемый сезон, энергетики прорабатывают все возможные сценарии. В Одесской области продолжаются проверки котельных и станций, обслуживающих абонентов.

Об этом сообщил гендиректор ДТЭК Одесские электросети Дмитрий Григорьев.

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По его словам, сейчас проходят тренировки, направленные на то, чтобы в случае блэкаутов в осенне-зимний период объекты критической инфраструктуры питались генераторами, не предоставляя "привилегий" для жилых домов, которые находятся с ними на одной линии.

"По состоянию на сегодняшний день в области мы смотрим на все объекты критической инфраструктуры, которые должны быть обеспечены генераторами. Мы должны отойти от негативной практики прошлых лет, когда из-за проблем на маленькой котельной, были грандиозные проблемы. Мы понимаем, что если это будет, мы к этому будем готовы", — сказал Григорьев.

Согласно этому, отключения света для бытовых потребителей будут короче, а графики отключений справедливыми.

Подготовка энергообъектов к зиме

ДТЭК Одесские электросети, являясь основой электроснабжения для региона, активно занимается ремонтом и модернизацией поврежденных энергообъектов. За время полномасштабного вторжения враг повредил или полностью разрушил 81 энергообъект ДТЭК в Одесской области.

Напомним, Одесская область может самостоятельно покрыть до 20% своих потребностей во время отопительного сезона. Это возможно благодаря альтернативным источникам энергии в регионе.