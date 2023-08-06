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Одещина готова покрити 20% своїх опалювальних потреб у зимовий період

6 серпня 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеська область може самостійно покрити п'яту частину своїх потреб в опаленні
Вітряні електростанції. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеська область самостійно може покрити до 20% своїх потреб під час опалювального сезону. Це можливо завдяки альтернативним джерелам енергії, які є в регіоні.

Про це на форумі з відновлення Одещини "Транспорт. Логістика. Інфраструктура" повідомив заступник голови Одеської ОВА Дмитро Радулов.

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За його словами, Одеська область досі оговтується від ударів по енергетичній інфраструктурі, яких завдавала Росія протягом зими минулого року. Проте ремонтні роботи на підстанціях тривають майже цілодобово. 

"Ми готові майже на 60%. Роботи тривають. Сьогодні фактично Одещина може покрити в зимовий період близько 20% своїх потреб шляхом альтернативних джерел енергії — це вітроелектростанції й сонячні електростанції", — сказав Радулов. 

Також голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що відновлення інфраструктури та підготовка до опалювального сезону залишаються пріоритетними для регіону.

"Ми не можемо поза увагою залишати інфраструктуру, бо якщо її "запустити", потім це буде набагато дорожче і важче все відремонтувати", — наголосив очільник ОВА. 

Нагадаємо, Одеса стала базою для офісів шести агенцій ООН, що підтримують Уряд України й місцеву владу у гуманітарному реагуванні та відновленні. Важливим етапом є підготовка до зими та посилення енергетичної інфраструктури Одеси. 

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