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Одесчина готова покрыть 20% своих отопительных потребностей в зимний период

6 августа 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесская область может самостоятельно покрыть часть своих потребностей в отоплении
Ветряные электростанции. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесская область может самостоятельно покрыть до 20% своих потребностей во время отопительного сезона. Это возможно благодаря альтернативным источникам энергии, которые есть в регионе.

Об этом на форуме по восстановлению Одесской области "Транспорт. Логистика. Инфраструктура" сообщил заместитель председателя Одесской ОВА Дмитрий Радулов.

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По его словам, Одесская область до сих пор приходит в себя от ударов по энергетической инфраструктуре, которые наносила Россия в течение зимы прошлого года. Однако ремонт работы на подстанциях продолжается почти круглосуточно.

"Мы готовы почти на 60%. Работы продолжаются. Сегодня фактически Одесчина может покрыть в зимний период около 20% своих потребностей путем альтернативных источников энергии — это ветроэлектростанции и солнечные электростанции", — сказал Радулов.

Также глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что возобновление инфраструктуры и подготовка к отопительному сезону остаются приоритетными для региона.

"Мы не можем без внимания оставлять инфраструктуру, потому что, если ее "запустить", потом это будет гораздо дороже и труднее все отремонтировать", — подчеркнул глава ОВА.

Напомним, Одесса стала базой для офисов шести агентств ООН, поддерживающих Правительство Украины и местные власти в гуманитарном реагировании и восстановлении. Важным этапом является подготовка к зиме и усиление энергетической инфраструктуры Одессы.

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