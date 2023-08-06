Одесская область может самостоятельно покрыть часть своих потребностей в отоплении

Ветряные электростанции. Фото: pixabay

Одесская область может самостоятельно покрыть до 20% своих потребностей во время отопительного сезона. Это возможно благодаря альтернативным источникам энергии, которые есть в регионе.

Об этом на форуме по восстановлению Одесской области "Транспорт. Логистика. Инфраструктура" сообщил заместитель председателя Одесской ОВА Дмитрий Радулов.

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По его словам, Одесская область до сих пор приходит в себя от ударов по энергетической инфраструктуре, которые наносила Россия в течение зимы прошлого года. Однако ремонт работы на подстанциях продолжается почти круглосуточно.

"Мы готовы почти на 60%. Работы продолжаются. Сегодня фактически Одесчина может покрыть в зимний период около 20% своих потребностей путем альтернативных источников энергии — это ветроэлектростанции и солнечные электростанции", — сказал Радулов.

Также глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что возобновление инфраструктуры и подготовка к отопительному сезону остаются приоритетными для региона.

"Мы не можем без внимания оставлять инфраструктуру, потому что, если ее "запустить", потом это будет гораздо дороже и труднее все отремонтировать", — подчеркнул глава ОВА.

Напомним, Одесса стала базой для офисов шести агентств ООН, поддерживающих Правительство Украины и местные власти в гуманитарном реагировании и восстановлении. Важным этапом является подготовка к зиме и усиление энергетической инфраструктуры Одессы.