Одесская область может самостоятельно покрыть часть своих потребностей в отоплении

Одесчина готова покрыть 20% своих отопительных потребностей в зимний период
Одесская область может самостоятельно покрыть до 20% своих потребностей во время отопительного сезона. Это возможно благодаря альтернативным источникам энергии, которые есть в регионе.
Об этом на форуме по восстановлению Одесской области "Транспорт. Логистика. Инфраструктура" сообщил заместитель председателя Одесской ОВА Дмитрий Радулов.
По его словам, Одесская область до сих пор приходит в себя от ударов по энергетической инфраструктуре, которые наносила Россия в течение зимы прошлого года. Однако ремонт работы на подстанциях продолжается почти круглосуточно.
"Мы готовы почти на 60%. Работы продолжаются. Сегодня фактически Одесчина может покрыть в зимний период около 20% своих потребностей путем альтернативных источников энергии — это ветроэлектростанции и солнечные электростанции", — сказал Радулов.
Также глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что возобновление инфраструктуры и подготовка к отопительному сезону остаются приоритетными для региона.
"Мы не можем без внимания оставлять инфраструктуру, потому что, если ее "запустить", потом это будет гораздо дороже и труднее все отремонтировать", — подчеркнул глава ОВА.
Напомним, Одесса стала базой для офисов шести агентств ООН, поддерживающих Правительство Украины и местные власти в гуманитарном реагировании и восстановлении. Важным этапом является подготовка к зиме и усиление энергетической инфраструктуры Одессы.