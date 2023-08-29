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Массовые отключения: тысячи одесситов остались сегодня без света

29 августа 2023 11:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Тысячи одесситов остались сегодня без света
Энергетик работает на линии. Фото: ДТЭК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 29 августа, энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях города. Поэтому рекомендуем одесситам зарядить электронные устройства заранее.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Центральный РЭС:

  • ул. Канатная, 11,
  • ул. Маразлиевская, 10/1.

Работы планируют завершить к 20:00.

  • ул. Василия Жуковского, 33,
  • ул. Вице-адмирала Жукова, 17/19

Работы планируют завершить к 19:00.

  • ул. Базарно, 1-4,
  • ул. Веры Инбер, 11-7,
  • ул. Еврейская, 19-23/32,
  • ул. Канатная, 45,
  • ул. Леонтовича, 4,
  • бульв. Лидерсовский, 15-17а,
  • ул. Маразлиевская, 1а,
  • ул. Пушкинская, 28-39,
  • ул. Ришельевская, 27,
  • ул. Троицкая, 1-34,
  • ул. Успенская, 2а-31.

Работы планируют завершить к 17:00.

Южный РЭС:

  • просп. Свободы, 32, 36.
  • 11-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 6-8,
  • 12-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 1-8,
  • 13-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 1-8,
  • 13-я линия 6-й ст. Черноморской дороги, 1а,
  • 14-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 1-8,
  • ул. Академика Королева, 34/1,
  • ул. Тульская, 68–93.

Работы планируют завершить к 17:00.

Северный РЭС:

  • ул. Академика Панкратовой, 1-31а,
  • ул. Владимира Хавкина, 1-31,
  • ул. Геологическая, 9-23а,
  • ул. Круговая, 10б-58,
  • ул. Степная, 1-31,
  • ул. Хуторская, 15-71.

Работы планируют завершить к 19:00.

Напомним, на фоне информации о том, что враг может снова готовить атаки на критическую инфраструктуру Украины в отапливаемый сезон, энергетики прорабатывают все возможные сценарии. В Одесской области продолжаются проверки котельных и станций, обслуживающих абонентов.

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