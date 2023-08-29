Массовые отключения: тысячи одесситов остались сегодня без света
Сегодня, 29 августа, энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях города. Поэтому рекомендуем одесситам зарядить электронные устройства заранее.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Где не будет света
Центральный РЭС:
- ул. Канатная, 11,
- ул. Маразлиевская, 10/1.
Работы планируют завершить к 20:00.
- ул. Василия Жуковского, 33,
- ул. Вице-адмирала Жукова, 17/19
Работы планируют завершить к 19:00.
- ул. Базарно, 1-4,
- ул. Веры Инбер, 11-7,
- ул. Еврейская, 19-23/32,
- ул. Канатная, 45,
- ул. Леонтовича, 4,
- бульв. Лидерсовский, 15-17а,
- ул. Маразлиевская, 1а,
- ул. Пушкинская, 28-39,
- ул. Ришельевская, 27,
- ул. Троицкая, 1-34,
- ул. Успенская, 2а-31.
Работы планируют завершить к 17:00.
Южный РЭС:
- просп. Свободы, 32, 36.
- 11-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 6-8,
- 12-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 1-8,
- 13-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 1-8,
- 13-я линия 6-й ст. Черноморской дороги, 1а,
- 14-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 1-8,
- ул. Академика Королева, 34/1,
- ул. Тульская, 68–93.
Работы планируют завершить к 17:00.
Северный РЭС:
- ул. Академика Панкратовой, 1-31а,
- ул. Владимира Хавкина, 1-31,
- ул. Геологическая, 9-23а,
- ул. Круговая, 10б-58,
- ул. Степная, 1-31,
- ул. Хуторская, 15-71.
Работы планируют завершить к 19:00.
Напомним, на фоне информации о том, что враг может снова готовить атаки на критическую инфраструктуру Украины в отапливаемый сезон, энергетики прорабатывают все возможные сценарии. В Одесской области продолжаются проверки котельных и станций, обслуживающих абонентов.