Тысячи одесситов остались сегодня без света

Энергетик работает на линии. Фото: ДТЭК

Сегодня, 29 августа, энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях города. Поэтому рекомендуем одесситам зарядить электронные устройства заранее.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Центральный РЭС:

ул. Канатная, 11,

ул. Маразлиевская, 10/1.

Работы планируют завершить к 20:00.

ул. Василия Жуковского, 33,

ул. Вице-адмирала Жукова, 17/19

Работы планируют завершить к 19:00.

ул. Базарно, 1-4,

ул. Веры Инбер, 11-7,

ул. Еврейская, 19-23/32,

ул. Канатная, 45,

ул. Леонтовича, 4,

бульв. Лидерсовский, 15-17а,

ул. Маразлиевская, 1а,

ул. Пушкинская, 28-39,

ул. Ришельевская, 27,

ул. Троицкая, 1-34,

ул. Успенская, 2а-31.

Работы планируют завершить к 17:00.

Южный РЭС:

просп. Свободы, 32, 36.

11-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 6-8,

12-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 1-8,

13-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 1-8,

13-я линия 6-й ст. Черноморской дороги, 1а,

14-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 1-8,

ул. Академика Королева, 34/1,

ул. Тульская, 68–93.

Работы планируют завершить к 17:00.

Северный РЭС:

ул. Академика Панкратовой, 1-31а,

ул. Владимира Хавкина, 1-31,

ул. Геологическая, 9-23а,

ул. Круговая, 10б-58,

ул. Степная, 1-31,

ул. Хуторская, 15-71.

Работы планируют завершить к 19:00.

Напомним, на фоне информации о том, что враг может снова готовить атаки на критическую инфраструктуру Украины в отапливаемый сезон, энергетики прорабатывают все возможные сценарии. В Одесской области продолжаются проверки котельных и станций, обслуживающих абонентов.