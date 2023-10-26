Сотни одесситов остались сегодня без света

Энергетики работают на линиях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 26 октября, на электросетях Одессы ведутся плановые и аварийные работы энергетиков на сетях города. В ДТЭК обещают вернуть свет в ближайшее время.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Центральный РЭС:

ул. Колонтаевская, 9/корп.11,

ул. Садыковская, 19-44,

ул. А. Кутузакия, 1, 3, 11-42,

ул. Южная, 13-48,

ул. Ризовская, 17-28,

ул. Раскидайловская, 16,30,

ул. Серова, 1-27,

ул. Ясиновского, 12,16,

ул. Южная, 17-34,

ул. Колонтаевская, 2, 8, 8/1,19, 21,

ул. Серова, 30-38,

ул. Фесенко, 7,

ул. Тираспольское шоссе, 21-27.

Северный РЭС:

пер. 4-й Деревообрабатывающий, 1-117,

пер. 5-й Деревообрабатывающий, 3а-141,

36-я линия, 15,

36-я линия на жилом массиве, 1-24,

37-я линия на жилом массиве, 1-18,

45-я линия на жилом массиве, 1-36,

46-я линия на жилом массиве, 1-35,

ул. Луцкая, 65, 67, 69, 71, 73, 75,

ул. 4-я, 38-52,

пер. Оранжерейный, 1-16б,

43-я линия на жилом массиве, 2-34,

44-я линия на жилом массиве, 1-51,

ул. Луцкая, 59-63,

ул. Ракетная, 1-18,

ул. Агрономическая, 60-131,

ул. Ак. Панкратовой, 1-31а,

ул. Круговая, 10б-58,

ул. Хавкина, 1-31,

ул. Академика Воробьева, 5,

ул. Неждановой, 2-28,

пер. 1-й Ключевой, 1, 1а, 2, 4, 5, 17,

пер. 2-й Ключевой, 1-15а,

пер. Ключевой, 3, 7, 9, 11, 13, 15/корп.2, 15а, 19, 21, 21а,

ул., 4а 37, 39, 58, 58а,

ул. Тепличная, 3б, 4а,

ул. Черноморского Казачества, 56, 58, 71, 73, 75, 79/корп.81, 83, 85, 87, 89, 91, 93,

ул. 1-я Сортировочная, 36, 42, 42а, 44,

ул. Лузановская, 65, 67,

ул. Красная 5, 7, 9, 15.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, Одесская область — среди лидеров антирейтинга за вероятными отключениями света. Согласно опубликованным графикам, в городе может не быть света до 8 часов в сутки.