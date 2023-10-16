Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ворог почав обстріли критичної інфраструктури: яку тактику обрали arrow

Ворог почав обстріли критичної інфраструктури: яку тактику обрали

16 жовтня 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ворог почав обстріли критичної інфраструктури
Наслідки обстрілів інфраструктури. Фото: Укрінформ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

З настанням перших холодів в Україні, ворог спрямував свої атаки на об'єкти критичної інфраструктури. Проте, ці удари наразі досить локальні, можливо армія-агресорка вивчає потужності сил ППО. 

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк. 

Читайте також:

За її словами, ворог сконцентрував увагу на південно-східних та центральних регіонах країни. 

"Знову була складна траєкторія руху, працювати доводилося у складних погодних умовах. Ворог спрямовував удари по об’єктах інфраструктури. Якщо говорити про нічну мішану дроново-ракетну атаку, то ми працювали по БпЛА. У нашій зоні відповідальності їх було не дуже багато, а запускалися вони з різних напрямків", — сказала Гуменюк. 

Обстріли півдня

Також речниця "Півдня" зазначила, що  росіяни за минулу добу скинули на південь близько 30 керованих авіабомб.

"Було 6 авіаційних ударів і близько 30 КАБів було скинуто — 28 чи 29. І зараз тривають обстріли ще на Херсонщині, артилерійські обстріли", — наголосила військова. 

Нагадаємо, у ніч проти 16 жовтня окупанти також атакували Дніпропетровську область важкою артилерією та "Градами". Через обстріли є влучання у цивільну інфраструктуру. 

Окрім того, під вогнем опинилась Хмельниччина. Окупанти атакували регіон дронами, на щастя, обійшлося без жертв.

Також росіяни вдарили по Полтавській області ракетами та БпЛА. Є троє постраждалих, серед них 10-річна дитина. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Як запобігти корупції при передачі Україні російських заморожених активів на відбудову

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз