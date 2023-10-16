Ворог почав обстріли критичної інфраструктури

Наслідки обстрілів інфраструктури. Фото: Укрінформ

З настанням перших холодів в Україні, ворог спрямував свої атаки на об'єкти критичної інфраструктури. Проте, ці удари наразі досить локальні, можливо армія-агресорка вивчає потужності сил ППО.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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За її словами, ворог сконцентрував увагу на південно-східних та центральних регіонах країни.

"Знову була складна траєкторія руху, працювати доводилося у складних погодних умовах. Ворог спрямовував удари по об’єктах інфраструктури. Якщо говорити про нічну мішану дроново-ракетну атаку, то ми працювали по БпЛА. У нашій зоні відповідальності їх було не дуже багато, а запускалися вони з різних напрямків", — сказала Гуменюк.

Обстріли півдня

Також речниця "Півдня" зазначила, що росіяни за минулу добу скинули на південь близько 30 керованих авіабомб.

"Було 6 авіаційних ударів і близько 30 КАБів було скинуто — 28 чи 29. І зараз тривають обстріли ще на Херсонщині, артилерійські обстріли", — наголосила військова.

Нагадаємо, у ніч проти 16 жовтня окупанти також атакували Дніпропетровську область важкою артилерією та "Градами". Через обстріли є влучання у цивільну інфраструктуру.

Окрім того, під вогнем опинилась Хмельниччина. Окупанти атакували регіон дронами, на щастя, обійшлося без жертв.

Також росіяни вдарили по Полтавській області ракетами та БпЛА. Є троє постраждалих, серед них 10-річна дитина.