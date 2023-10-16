Враг начал обстрелы критической инфраструктуры

Последствия обстрелов инфраструктуры. Фото: Укринформ

С наступлением первых холодов в Украине враг направил свои атаки на объекты критической инфраструктуры. Однако, эти удары пока достаточно локальные, возможно, армия-агрессор изучает мощности сил ПВО.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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По ее словам, враг сконцентрировал внимание на юго-восточных и центральных регионах страны.

"Снова была сложная траектория движения, работать приходилось в сложных погодных условиях. Враг направлял удары по объектам инфраструктуры. Если говорить о ночной смешанной дроново-ракетной атаке, то мы работали по БпЛА. В нашей зоне ответственности их было не очень много, а запускались они по разным направлениям", — сказала Гуменюк.

Обстрелы юга

Также пресс-секретарь "Юга" отметила, что россияне за минувшие сутки сбросили на юг около 30 управляемых авиабомб.

"Было 6 авиационных ударов и около 30 КАБов было сброшено — 28 или 29. И сейчас продолжаются обстрелы еще на Херсонщине, артиллерийские обстрелы", — подчеркнула военная.

Напомним, в ночь на 16 октября оккупанты также атаковали Днепропетровскую область тяжелой артиллерией и "Градами". Из-за обстрелов есть попадание в гражданскую инфраструктуру.

Кроме того, под огнем оказалась Хмельнитчина. Оккупанты атаковали регион дронами, к счастью, обошлось без жертв.

Также россияне ударили по Полтавской области ракетами и БпЛА. Есть три пострадавших, среди них 10-летний ребенок.