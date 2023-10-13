Окупанти обстрілюють Зміїний, щоб завадити роботі гуманітарного коридору

Острів Зміїний. Фото: google.com

Окупанти продовжують атакувати на півдні Одеської області не тільки припортову інфраструктуру, а й гуманітарні коридори. Обстрілюючи острів Зміїний, росіяни намагаються залякати цивільні судна на шляху до портів.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Авіація використовується регулярно, і саме тактична авіація постачає усі ці КАБи в напрямок острова Зміїний, там, де зосереджені усі морські транспортні шляхи. І коли вони скидають КАБи, це може призвести до детонації мін, які є в товщі води. Таким чином намагаються завадити роботі гуманітарного коридору, який забезпечується силами оборони", — повідомила речниця ОК "Південь".

Також військова зазначила, що поки немає активності флоту РФ, який міг би заміновувати шляхи до українських портів. Ворожі кораблі тримаються у більш-менш безпечному для себе районі, побоюючись української далекобійної зброї.

Нагадаємо, сьогодні, 13 вересня, в порту окупованого Севастополя пролунав вибух. Повідомляється, що був пошкоджений малий ракетоносій ЧФ РФ "Буян-М".

Також ми писали, що у Військово-морських силах підтвердили ураження російського корабля "Павел Державин". Раніше у ЗМІ публікували інформацію про те, що судно начебто напоролося на міну біля окупованого Севастополя.