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Намагаються завадити роботі гуманітарних коридорів: Гуменюк про обстріли Зміїного

13 жовтня 2023 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Окупанти обстрілюють Зміїний, щоб завадити роботі гуманітарного коридору
Острів Зміїний. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Окупанти продовжують атакувати на півдні Одеської області не тільки припортову інфраструктуру, а й гуманітарні коридори. Обстрілюючи острів Зміїний, росіяни намагаються залякати цивільні судна на шляху до портів.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк. 

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"Авіація використовується регулярно, і саме тактична авіація постачає усі ці КАБи в напрямок острова Зміїний, там, де зосереджені усі морські транспортні шляхи. І коли вони скидають КАБи, це може призвести до детонації мін, які є в товщі води. Таким чином намагаються завадити роботі гуманітарного коридору, який забезпечується силами оборони", — повідомила речниця ОК "Південь".

Також військова зазначила, що поки немає активності флоту РФ, який міг би заміновувати шляхи до українських портів. Ворожі кораблі тримаються у більш-менш безпечному для себе районі, побоюючись української далекобійної зброї.

Нагадаємо, сьогодні, 13 вересня, в порту окупованого Севастополя пролунав вибух. Повідомляється, що був пошкоджений малий ракетоносій ЧФ РФ "Буян-М". 

Також ми писали, що у Військово-морських силах підтвердили ураження російського корабля "Павел Державин". Раніше у ЗМІ публікували інформацію про те, що судно начебто напоролося на міну біля окупованого Севастополя.

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