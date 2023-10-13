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Пытаются помешать работе гуманитарных коридоров: Гуменюк об обстрелах Змеиного

13 октября 2023 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Оккупанты обстреливают Змеиный, чтобы помешать работе гуманитарного коридора
Остров Змеиный. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Оккупанты продолжают атаковать на юге Одесской области не только припортовую инфраструктуру, но и гуманитарные коридоры. Обстреливая Змеиный остров, россияне пытаются запугать гражданские суда на пути к портам.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Авиация используется регулярно, и именно тактическая авиация поставляет все эти КАБы в направление острова Змеиный, там, где сосредоточены все морские транспортные пути. И когда они сбрасывают КАБы, это может привести к детонации мин, которые есть в толще воды. Таким образом пытаются помешать работе гуманитарного коридора, который обеспечивается силами обороны", — сообщила представитель ОК "Юг".

Также военная отметила, что пока нет активности флота РФ, который мог бы заминировать пути в украинские порты. Вражеские корабли держатся в более или менее безопасном для себя районе, опасаясь украинского дальнобойного оружия.

Напомним, сегодня, 13 сентября, в порту оккупированного Севастополя раздался взрыв. Сообщается, что был поврежден малый ракетоноситель ЧФ РФ "Буян-М".

Также мы писали, что в Военно-Морских силах подтвердили поражение российского корабля "Павел Державин". Ранее в СМИ публиковали информацию о том, что судно вроде бы напоролось на мину возле оккупированного Севастополя.

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