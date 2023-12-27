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На Одещині понад 200 обʼєктів підʼєднали до зеленої генерації — ДТЕК

27 грудня 2023 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині понад 200 обʼєктів підʼєднали до зеленої генерації — ДТЕК
Сонячні панелі у полі. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області продовжує збільшуватися кількість автономних джерел відновлювальної енергії. Таке рішення допоможе уникнути перевантаження енергосистеми під час можливих блекаутів.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.

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За інформацією відомства, протягом року до мережі вдалося приєднати 236 сонячних електростанцій. Їхня загальна потужність складає 65 МВт.

"Попри війну і зосередження зусиль на відновленні зруйнованого ворогом, ми продовжуємо наші проєкти розвитку мереж. Це дозволяє підключати та використовувати нові об'єкти відновлювальної енергетики. Чим більше сонячних та вітрових електростанцій буде в Україні, тим наша енергосистема стане більш енергонезалежною та гнучкою", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, в Одесі шахраї створили фейковий чат-бот ДТЕК. Відомо, що схема працює через отримання персональних даних від користувачів. 

Також ми писали, що в Україні на тлі повномасштабної війни та пошкоджень інфраструктури собівартість житлово-комунальних послуг значно перевищує чинні тарифи й влада вже готує споживачів до можливих підвищень. Відомо, скільки платитимуть українці за ЖКП з 1 січня 2024 року.

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