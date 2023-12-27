В Одесской области более 200 объектов подключили к зеленой генерации — ДТЭК

Солнечная панель в поле. Фото: pixabay

В Одесской области продолжает увеличиваться количество автономных источников возобновляемой энергии. Такое решение поможет избежать перегрузки энергосистемы во время возможных блекаутов.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.

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По информации ведомства, за год к сети удалось присоединить 236 солнечных электростанций. Их общая мощность составляет 65 МВт.

"Несмотря на войну и сосредоточение усилий на восстановлении разрушенного врагом, мы продолжаем наши проекты развития сетей. Это позволяет подключать и использовать новые объекты возобновляемой энергетики. Чем больше солнечных и ветровых электростанций будет в Украине, тем наша энергосистема станет более энергонезависимой и гибкой", — говорится в сообщении.

Напомним, в Одессе мошенники создали фейковый чат-бот ДТЭК. Известно, что схема работает по получению персональных данных от пользователей.

Также мы писали, что в Украине на фоне полномасштабной войны и повреждений инфраструктуры себестоимость жилищно-коммунальных услуг значительно превышает действующие тарифы, и власть уже готовит потребителей к возможным повышениям. Известно, сколько будут платить украинцы за ЖКУ с 1 января 2024 года.