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Часть одесситов остались без электроснабжения — где нет света

28 декабря 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Часть одесситов остались без электроснабжения — где нет света
Человек зажигает свечу. Фото: depositphotos.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 28 декабря, тысячи одесситов остались без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Северный РЭС:

  • пер. 4-5й Деревообрабатывающий, 1-147,
  • ул. Ак. Панкратовой, 1-31,
  • ул. Круговая, 10-58,
  • ул. Хавкина, 1-31,
  • ул. Хуторская, 15-71,
  • ул. Геологическая, 9, 9а, 23а,
  • ул. Степовая, 1-31,
  • ул. Химическая, 200-216,
  • ул. Тепличная, 3б, 4а,
  • ул. Матросская, 2,
  • ул. Мичурина, 19,19а.

Центральный РЭС:

  • ул. Складская, 21,
  • ул. Чернышевского, 5-134,
  • пл. Алексеевская, 11, 13,
  • пер. Вокзальный, 5-25,
  • ул. Запорожская, 30,
  • пер. Товарный, 5-11,
  • ул. Болгарская, 35-70,
  • ул. Запорожская, 20-32,
  • ул. Адмирала Лазарева, 34-90.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Одесской области продолжает увеличиваться количество автономных источников возобновляемой энергии. Такое решение поможет избежать перегрузки энергосистемы во время возможных блекаутов.

Также мы писали, что в Одессе мошенники создали фейковый чат-бот ДТЭК . Известно, что схема работает по получению персональных данных от пользователей.

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