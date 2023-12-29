Появился момент попадания ракеты в жилой дом в Одессе (видео)
В сети распространяется видео попадания российской ракеты в многоэтажку в Одессу. Заснял кадр видеорегистратор автомобиля, который проезжал недалеко от дома.
Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.
На видео четко зафиксировано, что это было самое попадание. Ведь сначала появился "гриб" дыма, а затем раздался характерный звук.
Все, что известно на данный момент о ракетном ударе по Одессе
Напомним, во время утренней ракетной атаки россияне выпустили по югу Украины 9 крылатых ракет. Силам ПВО удалось уничтожить большую часть, однако не обошлось без попаданий.
Для пострадавших от вражеских атак одесситов в городе открылись оперативные штабы помощи. Сейчас они развернуты в Хаджибейском районе, куда может обратиться каждый нуждающийся.
Также мы писали, в Одессе получил повреждение одно из учебных заведений. Известно, что серьезных разрушений школа не получила, однако повреждения фасада, трещины в стенах и выбитые окна.
Кроме того, энергетики обесточили 339 домов для более безопасных работ спасателей.
Читайте Новини.LIVE!