Появился момент попадания ракеты в жилой дом в Одессе (видео)

Момент попадания в дом. Фото: скриншот

В сети распространяется видео попадания российской ракеты в многоэтажку в Одессу. Заснял кадр видеорегистратор автомобиля, который проезжал недалеко от дома.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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На видео четко зафиксировано, что это было самое попадание. Ведь сначала появился "гриб" дыма, а затем раздался характерный звук.

Все, что известно на данный момент о ракетном ударе по Одессе

Напомним, во время утренней ракетной атаки россияне выпустили по югу Украины 9 крылатых ракет. Силам ПВО удалось уничтожить большую часть, однако не обошлось без попаданий.

Для пострадавших от вражеских атак одесситов в городе открылись оперативные штабы помощи. Сейчас они развернуты в Хаджибейском районе, куда может обратиться каждый нуждающийся.

Также мы писали, в Одессе получил повреждение одно из учебных заведений. Известно, что серьезных разрушений школа не получила, однако повреждения фасада, трещины в стенах и выбитые окна.

Кроме того, энергетики обесточили 339 домов для более безопасных работ спасателей.