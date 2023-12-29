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День скорби — в Одессе завтра будет объявлен траур

29 декабря 2023 17:12
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
День скорби — в Одессе завтра будет объявлен траур
Человек, держащий свечу. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Завтра, 30 декабря, в связи с большим количеством жертв во время утренней ракетной атаки на город в Одессе был объявлен траур. Он будет продолжаться весь день.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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"В связи с человеческими потерями, из-за российской ракетной атаки, завтра в Одессе и области будет объявлен траур. Еще раз выражаю свои искренние соболезнования тем, кто сегодня потерял близких…" , — говорится в сообщении.

В знак скорби по погибшим из-за обстрелов на зданиях и сооружениях местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций приспущен Государственный Флаг Украины с черной лентой.

Также будет запрещена развлекательная музыка на рынках, в торговых заведениях, общепите и т.д.

Напомним, во время утреннего ракетного удара по Хаджибейскому району города было травмировано более 20 человек. Большинство пострадавших отделались легкими травмами, однако есть часть тяжелых, получающих необходимое лечение в больнице №11.

Также мы писали, что в сети распространяется видео попадания российской ракеты в многоэтажку в Одессу. Заснял кадр видеорегистратор автомобиля, который проезжал недалеко от дома.

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