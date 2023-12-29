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Ми очікували масований удар після нічної дронової атаки, — Гуменюк

29 грудня 2023 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ми очікували масований удар після нічної дронової атаки, — Гуменюк
Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Під час ранкової атаки ворог випустив по південних регіонах України близько 20 ракет. Вони обирали складний маршрут та декілька разів змінювали траєкторію, однак деякі цілі влучили у житлові квартали Одеси.

Про це журналістам повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Атака була потужною, по місту ще є осередки, де падали уламки ракет. Ми вивчаємо всю ситуацію", — сказала військова. 

Загроза з Чорного моря

Крім того, речниця "Півдня" зазначила, що ймовірність атаки з моря залишається високою. Під час ранкового обстрілу кораблі не застосовувалися, тож наразі на чергуванні перебуває флот з повним боєкомплектів "Калібрів"

"Важко шукати логіку в діях окупантів та терористів. Аналізуючи військовий компонент, ми можемо сказати, що очікували ударів з моря після довгої паузи. Але говорити про те, що вони були відвертальним маневром, неправильно", — додала Гуменюк. 

Нагадаємо, після масштабної ракетної атаки на територію України, попри шторм та туман, країна-агресорка вивела на чергування у Чорне море бойовий флот. Наразі на рейді є ракетоносії, тож ризик повторних ударів занадто високий. 

Також ми писали, що масована ракетна атака 29 грудня стала чи не єдиним позитивом для Володимира Путіна. Він не може захопити навіть територію, уже записану в російську Конституцію — а якщо і захоплює якісь кілька квадратних кілометрів, то повністю знищивши там будь-яку інфраструктуру, отримавши замість міст і сіл самі руїни. Тож тішиться тим, що може принаймні раз на 3-4 місяці завдати ракетного удару по Україні.

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