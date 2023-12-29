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Мы ожидали массированный удар после ночной дроновой атаки, — Гуменюк

29 декабря 2023 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Мы ожидали массированный удар после ночной дроновой атаки, — Гуменюк
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В ходе утренней атаки враг выпустил по южным регионам Украины около 20 ракет. Они выбирали сложный маршрут и несколько раз меняли траекторию, однако некоторые цели попали в жилые кварталы Одессы.

Об этом журналистам сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Атака была мощной, по городу еще есть ячейки, где падали обломки ракет. Мы изучаем всю ситуацию", — сказала военная.

Угроза из Черного моря

Кроме того, пресс-секретарь "Юга" отметила, что вероятность атаки с моря остается высокой. Во время утреннего обстрела корабли не применялись, поэтому на дежурстве находится флот с полным боекомплектом "Калибров"

"Трудно искать логику в действиях оккупантов и террористов. Анализируя военный компонент, мы можем сказать, что ожидали ударов с моря после долгой паузы. Но говорить о том, что они были ответным маневром, неправильно", — добавила Гуменюк.

Напомним, после масштабной ракетной атаки на территорию Украины, несмотря на шторм и туман, страна-агрессор вывела на дежурство в Черное море боевой флот. На рейде находятся ракетоносители, поэтому риск повторных ударов слишком высок.

Также мы писали, что массированная ракетная атака 29 декабря стала едва ли не единственным позитивом для Владимира Путина. Он не может захватить даже территорию, уже записанную в российскую Конституцию — а если и захватывает несколько квадратных километров, то полностью уничтожив там любую инфраструктуру, получив вместо городов и сел одни руины. Поэтому радуется тем, что может по крайней мере раз в 3-4 месяца нанести ракетный удар по Украине.

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