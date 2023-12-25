Прокурори розпочали розслідування щодо обстрілу Одещини у Святвечір

Наслідки атаки на Одесу. Фото: Сили оборони півдня

У ніч проти 25 грудня протягом шести годин ворог атакував Одеську область ударними дронами та балістикою з моря. Наразі прокурори фіксують наслідки чергової атаки окупантів по мирному місту.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Що відомо про обстріли

За інформацією відомства, на Святвечір, 24 грудня, ворог здійснив масовану атаку БпЛА по об'єктах цивільної та припортової інфраструктури Одеси та області. Наразі відомо, що постраждали об’єкти цивільної та припортової інфраструктури Одеси та області.

Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

Більше про атаку 24 грудня

Нагадаємо, У Святвечір у низці областей України лунали сигнали повітряної тривоги. Зокрема, ворог атакував Одещину двома хвилями — балістикою та дронами-камікадзе.

Також ми писали, що по Одесі було завдано авіаудару з російського багатоцільового винищувача Су-30. Повітряні сили повідомили про знищення ракети Х-31П.

Додамо, наразі по всій Україні оголосили повітряну тривогу. З російського аеродрому "Саваслейка" злетів літак МіГ-31К, що є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал".