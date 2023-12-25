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Прокуроры начали расследование по обстрелу Одесчины в Сочельник

25 декабря 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Прокуроры начали расследование по обстрелу Одесчины в Сочельник
Последствия атаки на Одессу. Фото: Силы обороны юга
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В ночь на 25 декабря в течение шести часов враг атаковал Одесскую область ударными дронами и баллистикой с моря. Сейчас прокуроры фиксируют последствия очередной атаки оккупантов по мирному городу.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Что известно об обстрелах

По информации ведомства, на Сочельник, 24 декабря, враг совершил массированную атаку БпЛА по объектам гражданской и припортовой инфраструктуры Одессы и области. Известно, что пострадали объекты гражданской и припортовой инфраструктуры Одессы и области.

Обзор продолжается, устанавливается полный перечень разрушений и повреждений.

Больше об атаке 24 декабря

Напомним, в сочельник в ряде областей Украины звучали сигналы воздушной тревоги. В частности, враг атаковал Одесскую область двумя волнами — баллистикой и дронами-камикадзе.

Также мы писали, что по Одессе был нанесен авиаудар из российского многоцелевого истребителя Су-30. Воздушные силы сообщили об уничтожении ракеты Х-31П.

Добавим, в настоящее время по всей Украине объявили воздушную тревогу. С российского аэродрома "Саваслейка" взлетел самолет МиГ-31К, являющийся носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал".

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