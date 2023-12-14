Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Гуменюк розповіла, скільки "шахедів" РФ випустила по півдню України arrow

Гуменюк розповіла, скільки "шахедів" РФ випустила по півдню України

14 грудня 2023 07:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Гуменюк розповіла, скільки "шахедів" РФ випустила по півдню України
Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталка Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні вночі окупаційна армія РФ випустила по півдню України близько 39 ударних дронів типу "Shahed-136". На жаль, є влучання уламків і 11 постраждалих.

Про це повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталка Гуменюк в ефірі телемарафону

Читайте також:

Атака дронів на південь України 14 грудня

Гуменюк розповіла, що у ніч проти 14 грудня Росія випустила по півдні України близько 39 "шахедів". За її словами, ППО ефективно відпрацювала по ворожих цілях, але, на жаль, є влучання уламків. Внаслідок обстрілу постраждали 11 людей. 

Вона додала, що попри успішну роботу наших Повітряних сил, падіння уламків може мати неабиякі наслідки для населення та інфраструктури і ворог це розуміє.

"Припортова інфраструктура південних регіонів — один з пріоритетів ворога. І цієї ночі дуже показово була атака на Подунав’я, де БпЛА вишукували можливість нашкодити припортовій інфраструктурі", — каже Гуменюк. 

Керівниця пресцентру також уточнила, що ворог одночасно з безпілотниками запускав ракети. Їхній тип уточнюється.

Нагадаємо, столицю України ворог вчергове атакував вночі 13 грудня. Сили Повітряної оборони відбили десять балістичних ракет. Найбільшого знищення зазнав Дніпровський район Києва. В Міністерстві внутрішніх справ показали відео з руйнуваннями будинків та вулиць міста.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка - 80x80

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі