Гуменюк розповіла, скільки "шахедів" РФ випустила по півдню України

Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталка Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні вночі окупаційна армія РФ випустила по півдню України близько 39 ударних дронів типу "Shahed-136". На жаль, є влучання уламків і 11 постраждалих.

Про це повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталка Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Гуменюк розповіла, що у ніч проти 14 грудня Росія випустила по півдні України близько 39 "шахедів". За її словами, ППО ефективно відпрацювала по ворожих цілях, але, на жаль, є влучання уламків. Внаслідок обстрілу постраждали 11 людей.

Вона додала, що попри успішну роботу наших Повітряних сил, падіння уламків може мати неабиякі наслідки для населення та інфраструктури і ворог це розуміє.

"Припортова інфраструктура південних регіонів — один з пріоритетів ворога. І цієї ночі дуже показово була атака на Подунав’я, де БпЛА вишукували можливість нашкодити припортовій інфраструктурі", — каже Гуменюк.

Керівниця пресцентру також уточнила, що ворог одночасно з безпілотниками запускав ракети. Їхній тип уточнюється.

Нагадаємо, столицю України ворог вчергове атакував вночі 13 грудня. Сили Повітряної оборони відбили десять балістичних ракет. Найбільшого знищення зазнав Дніпровський район Києва. В Міністерстві внутрішніх справ показали відео з руйнуваннями будинків та вулиць міста.