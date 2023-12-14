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Гуменюк рассказала, сколько "шахедов" РФ выпустила по югу Украины

14 декабря 2023 07:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Гуменюк рассказала, сколько "шахедов" РФ выпустила по югу Украины
Руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня ночью оккупационная армия РФ выпустила по югу Украины около 39 ударных дронов типа "Shahed-136". К сожалению, есть попадание обломков и 11 пострадавших.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Гуменюк рассказала, что в ночь на 14 декабря Россия выпустила по югу Украины около 39 "шахедов". По ее словам, ПВО эффективно отработала по вражеским целям, но, к сожалению, есть попадание обломков. В результате обстрела пострадали 11 человек.

Она добавила, что, несмотря на успешную работу наших Воздушных сил, падение обломков может иметь нешуточные последствия для населения и инфраструктуры и враг это понимает.

"Припортовая инфраструктура южных регионов — один из приоритетов врага. И этой ночью очень показательно была атака на Подунавье, где БпЛА выискивали возможность навредить припортовой инфраструктуре", — говорит Гуменюк.

Руководитель пресс-центра также уточнила, что враг одновременно с беспилотниками запускал ракеты. Их тип уточняется.

Напомним, столицу Украины враг в очередной раз атаковал ночью 13 декабря. Силы Воздушной обороны отразили десять баллистических ракет. Наибольшее уничтожение потерпел Днепровский район Киева. В Министерстве внутренних дел показали видео разрушения домов и улиц города.

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