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В Одесі пролунав сильний вибух

13 грудня 2023 20:18
оновлено: 20:26
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Одесі пролунав гучний вибух 13 грудня
Дим підіймається в повітря внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: nikvesti.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Одесі вже декілька годин триває повітряна тривога. Жителі чули гучний вибух у місті.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Вибухи в Одесі 13 грудня

В Одеській та Запорізькій областях лунає повітряна тривога. Місцеві жителі Одеси чули потужні вибухи у місті. За попередньою інформацією, в Одесі триває робота протиповітряної оборони. 

Повідомлення про вибух
Повідомлення про вибух. Фото: скриншот допису Новини.LIVE
Повідомлення про роботу ППО
Повідомлення про роботу ППО. Фото: скриншот допису Новини.LIVE 

Раніше у Повітряних силах ЗСУ одеситів попереджали про небезпеку. Зазначається, що до міста прямували ворожі дрони типу Shahed.

Повідемлення про рух "шахедів"
Повідомлення про рух "шахедів". Фото: скриншот допису Повітряних сил ЗСУ
Мапа повітряних тривог
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, Повітряні сили опублікували результати успішної роботи по "шахедах", які атакували Одеську область у ніч проти 13 грудня. Сили ППО знищили ворожий дрон за допомогою ПЗРК "Ігла".

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