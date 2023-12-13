В Одесі пролунав гучний вибух 13 грудня

В Одесі пролунав сильний вибух
13 грудня 2023 20:18
оновлено: 20:26
Дим підіймається в повітря внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: nikvesti.com
В Одесі вже декілька годин триває повітряна тривога. Жителі чули гучний вибух у місті.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
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Вибухи в Одесі 13 грудня
В Одеській та Запорізькій областях лунає повітряна тривога. Місцеві жителі Одеси чули потужні вибухи у місті. За попередньою інформацією, в Одесі триває робота протиповітряної оборони.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ одеситів попереджали про небезпеку. Зазначається, що до міста прямували ворожі дрони типу Shahed.
Нагадаємо, Повітряні сили опублікували результати успішної роботи по "шахедах", які атакували Одеську область у ніч проти 13 грудня. Сили ППО знищили ворожий дрон за допомогою ПЗРК "Ігла".
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