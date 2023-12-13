В Одесі пролунав гучний вибух 13 грудня

Дим підіймається в повітря внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: nikvesti.com

В Одесі вже декілька годин триває повітряна тривога. Жителі чули гучний вибух у місті.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Вибухи в Одесі 13 грудня

В Одеській та Запорізькій областях лунає повітряна тривога. Місцеві жителі Одеси чули потужні вибухи у місті. За попередньою інформацією, в Одесі триває робота протиповітряної оборони.

Повідомлення про вибух. Фото: скриншот допису Новини.LIVE

Повідомлення про роботу ППО. Фото: скриншот допису Новини.LIVE

Раніше у Повітряних силах ЗСУ одеситів попереджали про небезпеку. Зазначається, що до міста прямували ворожі дрони типу Shahed.

Повідомлення про рух "шахедів". Фото: скриншот допису Повітряних сил ЗСУ

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, Повітряні сили опублікували результати успішної роботи по "шахедах", які атакували Одеську область у ніч проти 13 грудня. Сили ППО знищили ворожий дрон за допомогою ПЗРК "Ігла".