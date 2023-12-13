Повітряні сили знищили на Одещині дрон з ПЗРК "Ігла"

Момент знищення дрона. Фото: скриншот

Повітряні сили опублікували результати успішної роботи по "шахедам", які атакували Одеську область у ніч проти 13 грудня. Сили ППО знищили ворожий дрон за допомогою ПЗРК "Ігла".

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

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За його словами, зенітно-ракетний комплекс був обладнаний тепловізором, що допомогло у боротьбі з ворожими цілями.

"Завдяки такій модернізації мобільні вогневі групи Повітряних Сил стають ще ефективнішими в темну пору доби", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про ПЗРК "Ігла"

Це радянський переносний зенітно-ракетний комплекс. Призначений він для ураження повітряних цілей, що низько летять, на зустрічних і погонних курсах.

З Ігли можна збити ракету, літак чи вертоліт. ЗСУ систематично доводять ефективність використання цього ПЗРК.

Переносний комплекс прийнятий на озброєння у 1983 році. Розробка Ігли почалася в Коломні у 1971 році.

Нагадаємо, у ніч проти 13 грудня росіяни вкотре атакували Одесу ударними БпЛА. Військові показали перші кадри наслідків влучання у муніципальну інфраструктуру у межах міста, де було понівечено вантажні та цивільні автомобілі.

Також ми писали, що правоохоронці розпочали розслідування за фактом дронового удару по цивільній інфраструктурі в Одесі. Прокурори вже фіксують наслідки чергової атаки окупантів по житлових кварталах, під час якої травмувалися люди.