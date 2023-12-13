Ворог атакував авторемонтне підприємство в Одесі — зʼявилися перші кадри
У ніч проти 13 грудня росіяни вкотре атакували Одесу ударними БпЛА. Військові показали перші кадри наслідків влучання у муніципальну інфраструктуру у межах міста, де було понівечено вантажні та цивільні автомобілі.
Журналісти Новини.LIVE побували на місці влучання та дізналися подробиці.
За словами начальниці об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталі Гуменюк, дрон влучив у авторемонтне підприємство на території Одеси.
"Тут зберігалися матеріали, які відносять до легкозаймистих, зокрема пальне в автівках. Саме через це після влучання сталася пожежа, яка була оперативно ліквідована. Однак двоє співробітників отримали поранення", — сказала Гуменюк.
Цілі ворога не змінилися
За словами військової, ціллю ворога залишаються обʼєкти критичної та припортової інфраструктури. Також росіяни використовують особливості туманної погоди, щоб обходити сили ППО, зокрема на півдні України.
Нагадаємо, правоохоронці розпочали розслідування за фактом дронового удару по цивільній інфраструктурі в Одесі. Прокурори вже фіксують наслідки чергової атаки окупантів по житлових кварталах, під час якої травмувалися люди.
Також ми писали, що у ніч проти 13 грудня наші захисники знищили десять ударних безпілотників та десять балістичних ракет, якими Росія атакувала Україну. Зокрема окупанти намагалися атакувати Одещину та Київ.
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