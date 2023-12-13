Ворог атакував авторемонтне підприємство в Одесі — зʼявилися перші кадри

Кадри влучання в інфраструктуру. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 13 грудня росіяни вкотре атакували Одесу ударними БпЛА. Військові показали перші кадри наслідків влучання у муніципальну інфраструктуру у межах міста, де було понівечено вантажні та цивільні автомобілі.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці влучання та дізналися подробиці.

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Пошкоджена будівля. Фото: Новини.LIVE

За словами начальниці об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталі Гуменюк, дрон влучив у авторемонтне підприємство на території Одеси.

"Тут зберігалися матеріали, які відносять до легкозаймистих, зокрема пальне в автівках. Саме через це після влучання сталася пожежа, яка була оперативно ліквідована. Однак двоє співробітників отримали поранення", — сказала Гуменюк.

Руйнування на авторемонтному підприємстві. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджена техніка. Фото: Новини.LIVE

Цілі ворога не змінилися

За словами військової, ціллю ворога залишаються обʼєкти критичної та припортової інфраструктури. Також росіяни використовують особливості туманної погоди, щоб обходити сили ППО, зокрема на півдні України.

Руйнування в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджене цивільне авто. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, правоохоронці розпочали розслідування за фактом дронового удару по цивільній інфраструктурі в Одесі. Прокурори вже фіксують наслідки чергової атаки окупантів по житлових кварталах, під час якої травмувалися люди.

Також ми писали, що у ніч проти 13 грудня наші захисники знищили десять ударних безпілотників та десять балістичних ракет, якими Росія атакувала Україну. Зокрема окупанти намагалися атакувати Одещину та Київ.