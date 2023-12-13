Враг атаковал авторемонтное предприятие в Одессе — появились первые кадры
В ночь на 13 декабря россияне в очередной раз атаковали Одессу ударными БпЛА. Военные показали первые кадры последствий попадания в муниципальную инфраструктуру в черте города, где были изуродованы грузовые и гражданские автомобили.
Журналисты Новини.LIVE побывали на месте попадания и узнали подробности.
По словам начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, дрон попал в авторемонтное предприятие на территории Одессы.
"Здесь хранились материалы, которые относят к легковоспламеняющимся, в частности горючее в автомобилях. Именно поэтому после попадания произошел пожар, который был оперативно ликвидирован. Однако двое сотрудников получили ранения", — сказала Гуменюк.
Цели врага не изменились
По словам военной, целью врага остаются объекты критической и припортовой инфраструктуры. Также россияне используют особенности туманной погоды, чтобы обходить силы ПВО, в частности, на юге Украины.
Напомним, правоохранители приступили к расследованию по факту дронового удара по гражданской инфраструктуре в Одессе. Прокуроры уже фиксируют последствия очередной атаки оккупантов по жилым кварталам, во время которой травмировались люди.
Также мы писали, что в ночь на 13 декабря наши защитники уничтожили десять ударных беспилотников и десять баллистических ракет, которыми Россия атаковала Украину. В частности, оккупанты пытались атаковать Одесчину и Киев.
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