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Враг атаковал авторемонтное предприятие в Одессе — появились первые кадры

13 декабря 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Враг атаковал авторемонтное предприятие в Одессе — появились первые кадры
Кадры попадания в инфраструктуру. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В ночь на 13 декабря россияне в очередной раз атаковали Одессу ударными БпЛА. Военные показали первые кадры последствий попадания в муниципальную инфраструктуру в черте города, где были изуродованы грузовые и гражданские автомобили.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте попадания и узнали подробности.

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Поврежденное здание. Фото: Новини.LIVE

По словам начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, дрон попал в авторемонтное предприятие на территории Одессы.

"Здесь хранились материалы, которые относят к легковоспламеняющимся, в частности горючее в автомобилях. Именно поэтому после попадания произошел пожар, который был оперативно ликвидирован. Однако двое сотрудников получили ранения", — сказала Гуменюк.

Разрушение на авторемонтном предприятии. Фото: Новини.LIVE
Поврежденная техника. Фото: Новини.LIVE

Цели врага не изменились

По словам военной, целью врага остаются объекты критической и припортовой инфраструктуры. Также россияне используют особенности туманной погоды, чтобы обходить силы ПВО, в частности, на юге Украины.

Разрушение в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Поврежден гражданский автомобиль. Фото: Новини.LIVE

Напомним, правоохранители приступили к расследованию по факту дронового удара по гражданской инфраструктуре в Одессе. Прокуроры уже фиксируют последствия очередной атаки оккупантов по жилым кварталам, во время которой травмировались люди.

Также мы писали, что в ночь на 13 декабря наши защитники уничтожили десять ударных беспилотников и десять баллистических ракет, которыми Россия атаковала Украину. В частности, оккупанты пытались атаковать Одесчину и Киев.

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