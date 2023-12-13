Дронова атака на Одеську область — є постраждалі
Росіяни вкотре атакували Одеську область безпілотниками. Відомо, що внаслідок обстрілу постраждало двоє людей.
Про це повідомляють Сили оборони півдня України.
Дронова атака на Одещину
"Під час дронової атаки ворог спрямував БпЛА типу "Shahed-131/136" по Одещині. Понад 2 години тривала напружена бойова робота підрозділів протиповітряної оборони. За попередніми даними внаслідок ворожих дій 2 людей отримали поранення, їх госпіталізовано", — йдеться в повідомленні.
Однак військові уточнили, що стан постраждалих задовільний. Також є пошкодження цивільної інфраструктури, де виникла пожежа. Наразі загоряння загасили.
Крім того, уточнюється інформація щодо бойової роботи українських захисників.
"Пам'ятайте, ворог підступний і може застосовувати кілька хвиль атак протягом ночі. Не втрачайте пильності, дослухайтеся сигналів повітряних тривог, оперативно переходьте в укриття. Бережіть себе! Разом бережемо Україну!" — додали Сили оборони.
Нагадаємо, що в Україні ввечері, 12 грудня, було оголошено повітряну тривогу. На півдні та в деяких центральних регіонах спостерігалася активність безпілотників.
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