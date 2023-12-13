Дронова атака на Одеську область — є постраждалі

Працівники ДСНС ліквідовують наслідки обстрілу РФ. Фото: ДСНС

Росіяни вкотре атакували Одеську область безпілотниками. Відомо, що внаслідок обстрілу постраждало двоє людей.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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"Під час дронової атаки ворог спрямував БпЛА типу "Shahed-131/136" по Одещині. Понад 2 години тривала напружена бойова робота підрозділів протиповітряної оборони. За попередніми даними внаслідок ворожих дій 2 людей отримали поранення, їх госпіталізовано", — йдеться в повідомленні.

Однак військові уточнили, що стан постраждалих задовільний. Також є пошкодження цивільної інфраструктури, де виникла пожежа. Наразі загоряння загасили.

Крім того, уточнюється інформація щодо бойової роботи українських захисників.

"Пам'ятайте, ворог підступний і може застосовувати кілька хвиль атак протягом ночі. Не втрачайте пильності, дослухайтеся сигналів повітряних тривог, оперативно переходьте в укриття. Бережіть себе! Разом бережемо Україну!" — додали Сили оборони.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Сили оборони півдня України"

Нагадаємо, що в Україні ввечері, 12 грудня, було оголошено повітряну тривогу. На півдні та в деяких центральних регіонах спостерігалася активність безпілотників.