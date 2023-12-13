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Дроновая атака на Одесскую область — есть пострадавшие

13 декабря 2023 00:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Дроновая атака на Одесскую область — есть пострадавшие
Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия обстрела РФ. Фото: ГСЧС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Россияне в очередной раз атаковали Одесскую область беспилотниками. Известно, что в результате обстрела пострадали два человека.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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"Во время дроновой атаки враг направил БпЛА типа "Shahed-131/136" по Одесщине. Более 2 часов продолжалась напряженная боевая работа подразделений противовоздушной обороны. По предварительным данным в результате вражеских действий 2 человека получили ранения, они госпитализированы", — говорится в сообщении.

Однако военные уточнили, что состояние пострадавших удовлетворительное. Также есть повреждение гражданской инфраструктуры, где возник пожар. На данный момент возгорание потушили.

Кроме того, уточняется информация о боевой работе украинских защитников.

"Помните, враг коварен и может применять несколько волн атак в течение ночи. Не теряйте бдительности, прислушивайтесь сигналов воздушных тревог, оперативно переходите в укрытие. Берегите себя! Вместе бережем Украину!" — добавили Силы обороны.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Силы обороны юга Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Силы обороны юга Украины"

Напомним, что в Украине вечером, 12 декабря, была объявлена воздушная тревога. На юге и некоторых центральных регионах наблюдалась активность беспилотников.

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