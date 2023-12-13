Прокуратура розпочала розслідування щодо ударів по цивільній інфраструктурі Одещини

Прокурори працюють на місці падіння уламків. Фото: Одеська обласна прокуратура/ колаж

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом дронового удару по цивільній інфраструктурі в Одесі. Прокурори вже фіксують наслідки чергової атаки окупантів по житлових кварталах, під час якої травмувалися люди

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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За інформацією відомства, у ніч проти 13 грудня збройні сили РФ атакували ударними безпілотними літальними апаратами, попередньо типу "Shahed-136/131". Наразі постраждали об’єкти цивільної та припортової інфраструктури Одеси та області.

"Внаслідок ворожої атаки поранено двох працівників комунального авторемонтного підприємства в Одесі. Їх із травмами різного ступеня тяжкості доставили до лікарні", — йдеться у повідомленні відомства.

Крім того, суттєвих руйнувань зазнали приміщення автомайстерні, знищено 3 автомобілі та пошкоджено 11 авто. Також через атаку ворога пошкоджено будівлю припортової інфраструктури в Одеському районі. Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

Нагадаємо, у ніч проти 13 грудня наші захисники знищили десять ударних безпілотників та десять балістичних ракет, якими Росія атакувала Україну. Зокрема окупанти намагалися атакувати Одещину та Київ.

Також ми писали, що внаслідок ракетної атаки на Київ вночі, 13 грудня, є загоряння та пошкодження житлових будинків у Дніпровському районі. Через падіння уламків ракет загорілися авто та пошкоджено фасад одного з будинків.