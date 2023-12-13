Прокуратура начала расследование ударов по гражданской инфраструктуре Одесчины

Прокуроры работают на месте падения обломков. Фото: Одесская областная прокуратура/ коллаж

Правоохранители приступили к расследованию по факту дронового удара по гражданской инфраструктуре в Одессе. Прокуроры уже фиксируют последствия очередной атаки оккупантов по жилым кварталам, во время которой травмировались люди

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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По информации ведомства, в ночь на 13 декабря вооруженные силы РФ атаковали ударными беспилотными летательными аппаратами, предварительно типа "Shahed-136/131". Пострадали объекты гражданской и припортовой инфраструктуры Одессы и области.

"В результате вражеской атаки ранены двое работников коммунального авторемонтного предприятия в Одессе. Их с травмами разной степени тяжести доставили в больницу", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, существенные разрушения получили помещение автомастерской, уничтожены 3 автомобиля и повреждены 11 авто. Также из-за атаки врага повреждено здание припортовой инфраструктуры в Одесском районе. Обзор продолжается, устанавливается полный перечень разрушений и повреждений.

Напомним, в ночь на 13 декабря наши защитники уничтожили десять ударных беспилотников и десять баллистических ракет, которыми Россия атаковала Украину. В частности, оккупанты пытались атаковать Одесчину и Киев.

Также мы писали, что в результате ракетной атаки на Киев ночью, 13 декабря, возгорание и повреждение жилых домов в Днепровском районе. Из-за падения обломков ракет загорелись авто и поврежден фасад одного из домов.