Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Прокуратура начала расследование ударов по гражданской инфраструктуре Одесчины arrow

Прокуратура начала расследование ударов по гражданской инфраструктуре Одесчины

13 декабря 2023 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Прокуратура начала расследование ударов по гражданской инфраструктуре Одесчины
Прокуроры работают на месте падения обломков. Фото: Одесская областная прокуратура/ коллаж
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Правоохранители приступили к расследованию по факту дронового удара по гражданской инфраструктуре в Одессе. Прокуроры уже фиксируют последствия очередной атаки оккупантов по жилым кварталам, во время которой травмировались люди

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Читайте также:

Что известно о попадании

По информации ведомства, в ночь на 13 декабря вооруженные силы РФ атаковали ударными беспилотными летательными аппаратами, предварительно типа "Shahed-136/131". Пострадали объекты гражданской и припортовой инфраструктуры Одессы и области.

"В результате вражеской атаки ранены двое работников коммунального авторемонтного предприятия в Одессе. Их с травмами разной степени тяжести доставили в больницу", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, существенные разрушения получили помещение автомастерской, уничтожены 3 автомобиля и повреждены 11 авто. Также из-за атаки врага повреждено здание припортовой инфраструктуры в Одесском районе. Обзор продолжается, устанавливается полный перечень разрушений и повреждений.

Напомним, в ночь на 13 декабря наши защитники уничтожили десять ударных беспилотников и десять баллистических ракет, которыми Россия атаковала Украину. В частности, оккупанты пытались атаковать Одесчину и Киев.

Также мы писали, что в результате ракетной атаки на Киев ночью, 13 декабря, возгорание и повреждение жилых домов в Днепровском районе. Из-за падения обломков ракет загорелись авто и поврежден фасад одного из домов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко - 80x80

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Актуальное по теме