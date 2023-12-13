Воздушные силы уничтожили в Одесской области дрон из ПЗРК "Игла"

Момент уничтожения дрона. Фото: скриншот

Воздушные силы опубликовали результаты успешной работы по "шахедам" , атаковавшим Одесскую область в ночь на 13 декабря. Силы ПВО уничтожили вражеский дрон с помощью ПЗРК "Игла".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

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По его словам, зенитно-ракетный комплекс был оборудован тепловизором, что помогло в борьбе с враждебными целями.

"Благодаря такой модернизации мобильные огневые группы Воздушных Сил становятся еще более эффективными в темное время суток", — говорится в сообщении.

Что известно о ПЗРК "Игла"

Это советский переносной зенитно-ракетный комплекс. Предназначен он для поражения низко летящих воздушных целей на встречных и погонных курсах.

С Иглы можно сбить ракету, самолет или вертолет. ВСУ систематически доказывают эффективность использования этого ПЗРК.

Переносной комплекс принят на вооружение в 1983 году. Разработка Иглы началась в Коломне в 1971 году.

Напомним, в ночь на 13 декабря россияне в очередной раз атаковали Одессу ударными БпЛА. Военные показали первые кадры последствий попадания в муниципальную инфраструктуру в черте города, где были изуродованы грузовые и гражданские автомобили.

Также мы писали, что правоохранители приступили к расследованию по факту дронового удара по гражданской инфраструктуре в Одессе. Прокуроры уже фиксируют последствия очередной атаки оккупантов по жилым кварталам, во время которой травмировались люди.